Скумбрія в овочевому соусі: рецепт смачної риби (відео)

Овочевий соус і запечена з приправами скумбрія дають приголомшливий смак. Така страва прикрасить будь-яке меню.

Хочеться смачної риби? Тоді приготуйте скумбрію з овочевим соусом за рецептом відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Вона виходить дуже ніжна й апетитна.

Скумбрія з овочевим соусом

Інгредієнти:

свіжа скумбрія — 1 шт;

помідори — 2-3 шт;

цибуля — 1 шт;

часник — 3-4 зубчики;

чебрець — 1 гілочка;

чилі сушений -1/2 ч. л;

вершки (30%+) — 100 мл;

сіль і перець — за смаком;

каперси — 3-4 шт;

анчоус філе — 2 шт.

Спосіб приготування:

Овочі почистити, помити, розрізати великими шматками, запекти в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.

Скумбрію помити, обробити на філе, видалити реберні кістки і пінцетом прибрати смужку з хребетних кісток. Посипати філе сіллю, перцем і сушеним чилі. З іншого боку змастити скумбрію олією і відправити на 20 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку. Запікати її потрібно шкіркою догори.

Овочі подрібнити в блендері, додавши вершки, процідити соус через сито, щоб була однорідна текстура. У готовий соус додати каперси з анчоусами.

При подачі полити скумбрію цим соусом.

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