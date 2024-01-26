Рецепт приготування французького омлета - готується на маслі з додаванням крем-сиру

Омлет — це доволі популярна версія смачного та ситного сніданку. Кожна господиня має свою рецептуру його приготування, однак звісно є базові поняття, як приготувати омлет. Якщо ви з тих людей у яких завжди виникають проблеми з приготуванням цієї страви, тоді спробуйте приготувати французький омлет. Французький омлет — це класична французька страва, що складається з розбитих яєць, які потім смажаться на сковорідці. Омлет може бути приготований з різними начинками, такими як сир, шпинат, гриби або шинка. Основна ідея полягає в тому, щоб яйця перемішати разом з начинкою і смажити на сковорідці до готовності.

Французький омлет зазвичай подається зі свіжими травами або салатом, і доповнюється хлібом або багетом. Це популярна страва як для сніданку, так і для обіду, і вона відома своєю ніжною текстурою та смачним смаком.

Звісно нічого складного в його приготуванні немає і за рецептурою приготування він дуже схожий на класичну версію, однак у результаті він все ж виходить соковитішим та ніжнішим. Як приготувати цю страву правильно розповів учасник 12 сезону кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ілля Харламов.

Інгредієнти

3 яйця;

1/2 столова ложка крем-сиру;

сіль, перець — на смак;

5 грамів вершкового масла (для обсмаження);

10 грамів твердого сиру;

зелена цибуля.

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Спосіб приготування

Крок 1

Розбийте яйця у мисці та додайте крем-сир. Потім збийте яйця з сиром. Довго збивати суміш не потрібно, грудочки з сиру зникнуть під час приготування.

Крок 2

Додайте до суміші сіль та перець на смак і знову перемішайте.

Крок 3

Розігрійте сковорідку на середньому вогні та додайте масло, якщо не любите вершковий смак замініть на олію.

Крок 4

Після розтоплення масла або олії, влийте суміш яєць у сковорідку. Одразу починайте розмішувати для того, щоб омлет прихопився. Сильно його не висмажуйте, він має бути напівготовий.

Крок 5

Розподіліть суміш яєць рівномірно по сковорідці й залиште на середньому вогні протягом 2 хвилин або до того, як краї омлету стануть золотистими.

Крок 6

Потім натріть твердий сир та однією половиною накрийте омлет і залиште на вогні ще 1-2 хвилини.

Крок 7

Після готовності перемістіть омлет на тарілку, посипте зеленню та подавайте до столу.

Ви можете прикрасити омлет свіжими травами та подавати з бутербродами, салатом або іншими додатками за вашим смаком.

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