Як відрізнити натуральний сир від підробки: річ не тільки в ціні

Вибираючи сир, важливо уважно вивчати його склад, упаковку і зовнішній вигляд. Уміння відрізняти справжній продукт від підробки допоможе вам насолоджуватися справжнім смаком і уникнути непотрібних добавок.

Вибір сиру на полицях магазинів величезний, але не весь сир, який пропонується, є натуральним. Знання того, як відрізнити справжній сир від підробки, допоможе вам зробити найкращий вибір для вашого здоров'я і задоволення від смаку, повідомляє Nssz.

Основні ознаки натурального сиру:

1. Інгредієнти.

Натуральний сир зазвичай складається з молока, сичужного ферменту, солі та, іноді, натуральних барвників. Уникайте сирів з великою кількістю добавок, як-от рослинні олії, консерванти або штучні ароматизатори.

2. Текстура і зовнішній вигляд.

Натуральний сир має складнішу та нерівномірнішу текстуру, на відміну від однорідних підробок. На зрізі справжнього сиру часто видно маленькі отвори або тріщинки.

3. Упаковка.

Натуральні сири часто упаковані в папір або мають мітки про обмежену серію виробництва. Підозрілим є сир, упакований у яскраву пластикову упаковку з гучними заявами про свою натуральність.

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4. Колір.

Натуральний сир зазвичай має більш приглушений, натуральний колір. Яскраво-помаранчевий або неприродно однорідний колір може вказувати на використання штучних барвників.

5. Смак і аромат.

Натуральний сир має багатший і складніший смак. Підробки часто мають одноманітний смак і відсутність післясмаку.

6. Ціна.

Натуральний сир зазвичай коштує дорожче через вищі витрати на виробництво та якісні інгредієнти. Для виробництва 1 кг якісного сиру необхідно 11 літрів молока. Тому його вартість не може бути нижчою за 100 грн за кг.

Як перевірити сир у домашніх умовах:

Натуральний сир має рівномірно танути і ставати еластичним. Підробки можуть танути нерівномірно, утворюючи грудки або зовсім не танути. Покладіть шматочок сиру у воду. Натуральний сир, як правило, тоне. Підроблений сир через наявність рослинних олій може спливати.

Справжній сир — це не тільки смачне, а й корисне доповнення до вашого раціону.

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