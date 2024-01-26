Дієтологи розкрили 6 секретів, які допоможуть назавжди позбутися зайвої ваги

Здорове схуднення передбачає довгострокову втрату ваги, а не постійні "гойдалки". Дієтологи поділилися секретами, які допоможуть схуднути і більше не мати проблем із зайвою вагою.

Ви, звичайно ж, можете значно схуднути, дотримуючись будь-якої з короткострокових дієт, але вага все одно повернеться, і ви вже стикалися з цим не раз, чи не так? Якщо ви втомилися постійно сидіти на дієтах і шукаєте рішення для довгострокового і стійкого зниження ваги, скористайтеся порадами експертів. Про це пише Health Shots.

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Стійка втрата ваги — це втрата ваги, яку можна підтримувати. Це вимагає деяких особливостей харчування і фізичних вправ, яких не так вже й складно дотримуватися щодня і які спрямовані на здорове зниження ваги, а не просто на швидку втрату кілограмів. Дієтологиня Кеджал Шах поділилася порадами та рекомендаціями щодо стійкого зниження ваги.

Стійкі способи схуднення належать до методів, які можна підтримувати в довгостроковій перспективі, не завдаючи шкоди здоров'ю. "Ці підходи спрямовані на вибір більш здорового способу життя, розвиток збалансованих звичок харчування і регулярну фізичну активність", — пояснює Шах.

Найстійкіший спосіб схуднути — це застосувати поступовий підхід, що поєднує здорове харчування з регулярною фізичною активністю. "Не рекомендується використовувати екстремальні дієти або екстремальні режими тренувань, оскільки вони часто призводять до нестійкої втрати ваги і можуть мати несприятливі наслідки для вашого здоров'я", — каже Шах.

Скільки можна скинути за місяць?

Реальна кількість ваги, яку можна безпечно скинути за місяць, варіюється залежно від метаболізму, початкової ваги і складу тіла. "Як правило, безпечна і стійка мета зі зниження ваги становить близько 0,5-1 кг на тиждень, що відповідає приблизно 2-4 кг на місяць", — каже дієтологиня.

Цей процес передбачає підтримання здорових звичок, які призвели до початкової втрати ваги. "Це охоплює дотримання збалансованої та поживної дієти, регулярну фізичну активність, вживання рідини, контроль рівня стресу і достатній сон", — каже експерт. Усе починається з розуму. Важливо розглядати втрату ваги як довгостроковий шлях, а не як короткострокове рішення.

Дотримуйтеся збалансованої дієти

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Зосередьтеся на споживанні цільних продуктів, таких як фрукти, овочі, нежирні білки, цільнозернові продукти та корисні жири. Уникайте солодких та оброблених продуктів.

Контролюйте порції

Це основна основа будь-якої дієти. Якщо ви їсте великі порції, втрата ваги стає складним завданням. Пам'ятайте про розміри порцій, щоб не переїдати. Незабаром ваш організм теж звикне до ваших порцій.

Уникайте зневоднення

Вживання правильної кількості води дійсно допомагає схуднути. Пийте багато води протягом дня, оскільки це допомагає контролювати апетит і прискорює обмін речовин.

Будьте активнішими

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Займайтеся поєднанням серцево-судинних вправ (таких, як біг підтюпцем, їзда на велосипеді або плавання) і силових тренувань, щоб спалювати калорії і нарощувати м'язову масу.

Контролюйте рівень стресу

Знайдіть ефективні методи управління стресом, як-от медитація, йога або вправи з глибокого дихання, щоб уникнути емоційного переїдання.

Висипайтеся

Намагайтеся спати 7-9 годин щоночі, оскільки нестача сну може вплинути на гормони голоду і призвести до збільшення ваги.

Продукти для стійкої втрати ваги

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Листова зелень. Вона містить багато клітковини і мало калорій, тим самим допомагаючи зберегти відчуття ситості та забезпечуючи необхідні поживні речовини.

Нежирні білки. Сприяють насиченню, збереженню м'язової маси та допомагають спалювати калорії під час травлення.

Цільнозернові продукти. Багаті на клітковину зерна, як-от коричневий рис, кіноа та овес, можуть довше зберігати відчуття ситості та регулювати рівень цукру в крові.

Фрукти та овочі. Вони низькокалорійні, багаті на клітковину і містять необхідні вітаміни та мінерали.

Корисні жири. Включіть до раціону авокадо, горіхи та оливкову олію, оскільки вони допоможуть вам почуватися ситими, живитимуть ваше тіло і підтримуватимуть загальний стан здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.