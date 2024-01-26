Як видалити віск із килима: надійні лайфхаки

Краплі або розливи воску з килима можна прибрати за допомогою звичайних, хоча й несподіваних, предметів домашнього вжитку. Адже якщо цього не зробити, вони зіпсують килим.

Свічки додають затишку в дім, прикрашають обідній стіл і необхідні в надзвичайних ситуаціях, коли відключається електрика. Однак, коли свічка капає або перекидається, проливаючи гарячий віск на килим, може виникнути проблема. Адже прибрати віск із ворсу нелегко. Але, насправді, видалення гарячого, розплавленого воску або стеарину, який охолов і затвердів на ворсі вашого килима — це просто, якщо знати, які засоби використовувати, пише BHG.

Перш ніж почати, потрібно запам'ятати, що є два способи розв'язати проблему — за допомогою тепла або холоду.

Використання тепла, наприклад, праски або фена, розплавляє віск, даючи змогу його витирати або вбирати папером, а холод змушує віск стискатися, що дає змогу легко видавити або зішкребти його з волокон килима.

Під час видалення воску з килима найкраще використовувати тепло. В інструкціях з видалення воску з килима теплом використовуються паперові рушники, хоча їх можна замінити бавовняними ганчірками. Ганчірки, що вбирають віск, слід прати окремо в гарячій воді, щоб видалити воскові відкладення.

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Як видалити віск із килима за допомогою праски

Увімкніть праску на мінімальний режим і почекайте, поки вона нагріється. Можливо, вам доведеться збільшувати температуру під час роботи, але почніть з найнижчої температури, щоб не пошкодити волокна килима. Покладіть на віск шматок пакувального коричневого паперу, акуратно притисніть праску до паперу і продовжуйте прасувати, тепло праски розплавляє віск, який вбирається папером.

Коли віск вбереться, витріть залишки паперовими рушниками. Точково обробіть плями, що залишилися.

Як видалити віск із килима за допомогою фена

Увімкніть фен на мінімальну швидкість і режим нагріву та направте струмінь теплого повітря на пляму воску.

Коли віск розм'якшиться, використовуйте паперові рушники, щоб увібрати розплавлений віск. Беріть розплавлений віск обережно, щоб не втиснути його в килим. Продовжуйте нагрівати і вбирати віск, поки він не зникне. Протріть залишки паперовим рушником.

Як видалити віск із килима за допомогою пакета з льодом

Помістіть пакет з льодом на пролитий віск і залиште його в спокої на 10 хвилин або поки віск не замерзне. Негострим ножем, або скребком приберіть застиглий віск з килима. Після того як заморожений віск буде видалено з килима, використовуйте пилосос зі шлангом або насадкою, щоб зібрати шматочки воску. Не використовуйте насадку-щітку, оскільки шматочки воску можуть застрягти в щетині.

Обробка плям

Якщо віск залишив пляму, обробіть її, дотримуючись наступної інструкції. Якщо після видалення воску з килима залишилася пляма або від барвника, приберіть її за допомогою засобу для виведення плям для килимів. Потім промокніть холодною водою, щоб видалити залишки засобу для обробки плям. Промокніть ділянку сухою тканиною і дайте їй висохнути на повітрі, перш ніж ходити по килиму або ставити меблі на місце. За необхідності пройдіться по ділянці пилососом.

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