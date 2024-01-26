Гора оладок, яку ваша родина зʼїси вже через 20 хвилин - рецепт приготування на кефірі

Оладки на кефірі — це прекрасна і проста страва, яку можна приготувати вдома. Їх можна куштувати як сніданок з додаванням варення чи згущеного молока, або ж вони спокійно можуть стати замінником хліба, який ви забули купити.

Звісно, як і кожна страва чи продукт є різні рецептури приготування оладок. Хтось готує їх на молоці, хтось на дріжджах, а хтось на кефірі. І кожен з цих варіантів по своєму смачний. Футблогер Юлія поділилася своїм унікальним рецептом пухких оладок на кефірі, які вже через 30 хвилин заметуть з тарілки.

Інгредієнти

500 мілілітрів кефіру 2,5% жирності;

1 яйце;

0,5 столових ложок цукру;

⅓ чайна ложка солі;

½ чайна ложка соди;

350 грамів борошна.

Читайте також:

Маринована салака: рецепт чудової риби від Валерія Пономаря

Драники з шинкою та сиром: рецепт знайомої страви по-новому

Горіховий штрудель за простим рецептом: як приготувати смачну випічку

Спосіб приготування

Крок 1

У миску з кефіром додайте яйце, цукор та сіль. Змішайте до однорідності.

Важливо, кефір та яйця повинні бути кімнатної температури.

Крок 2

У іншій мисці поєднайте борошно та соду та ретельно перемішайте. Потім поступово додавайте цю суху суміш до миски зі змішаним кефіром та яйцем. Перемішуйте до отримання гладкої та рівномірної консистенції. Ретельно перемішуємо, бо після тісто трогати більше не можна.

Крок 3

Отримане тісто накриваємо рушником і відкриваємо на 20-30 хвилин, щоб воно набуло пишності.

Крок 4

Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте трохи олії. На середньому вогні потрібно і смажити наші оладки.

Крок 5

Ложкою розкладайте тісто на сковороді, утворюючи невеликі оладки.

Важливо тісто акуратно зачерпувати ложкою з краю миски. В жодному разі не перемішуємо тісто.

Крок 6

Смажте оладки з обох боків до золотистого кольору.

Крок 7

Після приготування, відкладіть оладки на тарілку з кухонною паперовою рушником, щоб зняти надмірну олію.

Ваші оладки на кефірі готові! Подавайте їх з улюбленим сиропом, медом, свіжими фруктами або йогуртом. Смачного!

Читайте також:

Капуста Кімчі: простий рецепт популярної корейської закуски

Просто і смачно: цвітна капуста, запечена з грибами та сиром

Сирний пиріг із шинкою, цибулею-пореєм і яблуками: рецепт смачного пирога