Як зупинити кров з носа вдома?

Хоч раз в житті кожна людина стикається з ситуацією, що у неї, або у поряд присутніх тече кров з носа. Звісно, перш за все це явище лякає, однак, боятися не варто. У такі моменти варто знати про причини появи крові з носа та способи, як це швидко її зупинити.

Перш ніж зупиняти кров з носа варто розібратися з причиною її виникнення. Фокус зібрав дієві методи, які допоможуть зупинити кровотечу з носа.

Якщо це травма. Будь-яка травма в носовій порожнині може призвести до кровотечі, наприклад, удар, падіння або сильний тиск на ніс. Однак в таких випадках головне не нашкодити і одразу краще звертатися до лікаря.

Однак є і інші причини кровотечі з носа. Наприклад, сухе повітря. Видихання сухого повітря може спричинити висихання слизової оболонки в носовій порожнині, що може спровокувати тріщини в носі, які і призведуть кровотечу.

Також це може бути алергія. Наявність алергенів у повітрі, таких як пил, тютюновий дим або тверді запахи, може спричинити запалення слизової оболонки носа і, в результаті, кровотечу.

Однією з найпоширеніших причин кровотечі з носа є високий артеріальний тиск. Високий кров'яний тиск може пошкоджувати крихкі судини в носовій порожнині і призводити до кровотечі.

Читайте також:

Три пози, які провокують появу зажимів в м"язах

Не содою єдиною — чотири народні методи, які допоможуть позбутися неприємного відчуття печії

Їжа для гарного настрою: 6 продуктів, що підвищують рівень дофаміну

Фото: https://www.pexels.com/

Саме тому варто знати, як правильно зупинити кровотечу з носа.

Крок 1

Сідайте прямо і нахиляйте голову вперед. Не схиляйте голову назад, оскільки це може сприяти потраплянню крові в горло. Закидати голову назад категорично не можна.

Крок 2

Зробіть легкий тиск на м'які ділянки носа, прикривши носові ходи пальцями. Притисніть ніс до грудей.

Крок 3

Застосуйте холодний компрес до мостика носа. Це може допомогти стиснути кровоносні судини та зменшити кровотечу. Наприклад, накладіть лід або холодний компрес на місток носа.

Крок 4

Дихайте повільно через рот.

Крок 5

Утримуйтесь від чхання або сильного надмірного надування носа декілька годин після кровотечі.

Важливо пам'ятати, що якщо кровотеча не зупиняється протягом 20-30 хвилин, зверніться до лікаря або негайно шукайте медичну допомогу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

Читайте також:

Як позбутися герпесу за декілька днів: народні методи

Які продукти варто їсти, щоб подбати про своє серце

7 продуктів, які здатні покращити вашу пам'ять