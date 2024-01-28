Ватрушки з картоплею: рецепт домашньої випічки з бюджетних продуктів

Ватрушки з картопляною начинкою — це проста, але дуже смачна і ситна страва, яка обов'язково сподобається всій родині.

Ватрушки з картоплею — ідеальний варіант для ситного сніданку або вечері. Ця страва поєднує в собі простоту приготування та неймовірний смак. Подавайте ці булочки самі по собі або як доповнення до інших страв, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Тісто:

борошно — 500 г;

тепле молоко — 250 мл;

сухі дріжджі — 7 г;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — ½ ч.л.;

рослинна олія — 3 ст. л.

Начинка:

картопля — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 50 г;

сіль, перець — за смаком.

Читайте також:

Ароматний пиріг із капустою

Шарлотка з яблуками та корицею в духовці

Домашній яблучний пиріг із корицею

Приготування

Приготування тіста.

У теплому молоці розчиніть дріжджі та цукор, залиште на 15 хвилин. У велику миску просійте борошно, додайте сіль, потім молочно-дріжджову суміш і олію. Замісіть тісто до еластичності та залиште в теплому місці на 1 годину.

Приготування начинки.

Картоплю відваріть до готовності, зробіть пюре. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на вершковому маслі до золотистості. З'єднайте картопляне пюре зі смаженою цибулею, приправте сіллю та перцем.

Формування ватрушок.

Розігрійте духовку до 180°C. Розділіть тісто на рівні частини, сформуйте круглі коржі. У центрі кожного коржа зробіть заглиблення і викладіть начинку.

Випікання.

Викладіть ватрушки на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте в духовці близько 25–30 хвилин до золотистого кольору.

Подача.

Готові ватрушки подавайте теплими. Вони чудово поєднуються з чашкою чаю або кави.

Читайте також:

Салат з авокадо, помідорами та шинкою: простий рецепт без майонезу

Картопляний суп: рецепт ситної зимової страви

Тушкований хек з овочами: простий рецепт на кожен день