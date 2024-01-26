Легкий та швидкий рецепт приготування домашнього хлібу - смачніше ніж в магазині

Домашній хліб — це смачна випічка, яка ніколи не зрівняється з магазинною версією. Багато людей мріють готувати домашній хліб, оскільки він точно матиме натуральні складники, насичений смак та приємну текстуру. Випічка домашнього хліба є не тільки смачною, але й цікавим заняттям, яке допомагає відволікти увагу.

Звісно, не кожен хоче довго возитися з тістом та і не завжди рецепт виходить вдалим. Тому кулінарний блогер Юлія Сеніч поділилася своєю версією приготування домашнього хліба в рукаві для запікання.

Інгредієнти

650 грамів борошна;

11 грамів дріжджів;

1,5 чайної ложки солі;

1 чайна ложка цукру;

400 мілілітрів теплої води;

3 столові ложки олії;

рукав для запікання.

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Спосіб приготування

Крок 1

У великій мисці змішуємо дріжджі, цукор та сіль. Також додаємо воду, олію та всипаємо попередньо просіяне борошно. Замішуйте до отримання однорідного тіста. Якщо тісто занадто сухе, додайте трохи більше води, якщо занадто липке, додайте ще борошно.

Крок 2

Накрийте миску з тістом чистою кухонною серветкою або харчовою плівкою та залиште його на 1-2 години, щоб тісто піднялось.

Крок 3

Після дістаньте тісто, яке збільшилося в обʼємі та ще раз трішки вимкніть його руками. Перемістіть знову в миску, накрийте та знову залишаємо в теплому місці ще на 30-40 хвилин.

Крок 4

Перед випіканням духовку необхідно розігріти до 180 градусів.

Крок 5

Присипте стіл борошном та вимісіть тісто. Руками сформуйте бажану форму хліба, це може бути умовний прямокутник закручений в рулет.

Крок 6

На тісті робимо надрізи та перекладаємо його в рукав для запікання.

Крок 7

Зав’язуємо пакет та залишаємо ще на 15 хвилин підійти.

Крок 8

Відправляємо в попередньо розігріту духовку на 50-60 хвилин.

Крок 9

Після випікання вийміть хліб з духовки та дайте йому декілька хвилин охолонути перед тим, як нарізати і подати.

Хліб виходять мʼяким всередині і хрустким ззовні.

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