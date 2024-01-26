Що робити, якщо болить горло: народні методи

Зима — період нестабільних погодних умов, часто на вулиці сиро та прохолодно, а це відповідно є ідеальним середовищем для розвитку різних хвороб та бактерій. Нерідко саме в зимовий період люди страждають болем в горлі. Звісно проблеми з горлом можуть бути спричинені різними факторами, такими як інфекції, запалення, алергія або перенапруження голосових зв'язок.

Однак, завжди варто знати як діяти в таких випадках та чого краще не робити при появі перших симптомів болі в горлі. Фокус підготував підбірку основних народних методів, які можуть допомогти позбутися неприємних симптомів.

Гарячий напій з медом і лимоном

Змішайте в кип'ятку сік половини лимона та 1-2 чайні ложки меду. Ця суміш допоможе заспокоїти подразнення в горлі.

Сольовий розчин

Розчиніть одну чайну ложку солі в склянці теплої води і прополоскайте ротову порожнину з цим розчином. Це може допомогти зменшити запалення та знеболить неприємні відчуття.

Розчин з содою

Замість солі ви можете також додати половину чайної ложки соди до склянки теплої води. Використовуйте цей розчин для полоскання.

Прополіс

Можете пережовувати невеликий шматочок прополісу, або його можна розчинити в роті. Це також може допомогти зняти подразнення.

Відвар з листків м'яти

Свіжі листки м'яти можна залишити у гарячій воді протягом 10-15 хвилин, а потім використовувати як чайний напій, або розчин для полоскання.

Будь ласка, пам'ятайте, що ці рекомендації є народними методами і не заміняють консультацію лікаря. Якщо біль у горлі триває більше декількох днів або супроводжується іншими симптомами, рекомендується звернутися до лікаря для діагностики та лікування.

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Що заборонено робити при болі в горлі?

Під час болю в горлі не варто полоскати його гіпертонічними розчинами йодом чи антисептиком. Це призводить до сухості слизової оболонки та зміни мікробіому ротової порожнини, а також до антибіотикорезистентності.

Якщо ви помітили, що у вас болить горло то краще утриматися від шкідливих звичок та уникати місць куріння. Вдихати тютюновий дим, пари побутової хімії, сухе повітря може призвести до додаткового подразнення дихальних шляхів.

В жодному разі при перших симптомах болю в горлі не варто одразу вживати антибіотики. Спочатку необхідно звернутися за консультацією до лікаря, здати загальний аналіз крові, за потреби аналіз на стрептотест/бакпосів із зіва, а лише тоді разом з лікарем при потребі обрати антибіотики.

Також не варто приймати "противірусні препарати" вони неефективні, недоказові. Вони діють лише при ГРИПІ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.