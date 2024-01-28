Млинці, фаршировані шинкою та сиром: просто, швидко і дуже смачно

Млинці з начинкою — це чудовий вибір для тих, хто цінує простоту приготування і вишуканий смак.

Млинці з шинкою та сиром — це ідеальний варіант для швидкого та смачного перекусу. Вони також чудово підійдуть як для сімейного сніданку, так і для зустрічі несподіваних гостей, повідомляє"Вкусно сайт".

Інгредієнти

Для млинців:

борошно — 200 г;

молоко — 400 мл;

яйця — 2 шт;

сіль — ¼ ч.л.;

цукор — 1 ст.л.;

рослинна олія — 2 ст.л.

Для начинки:

шинка — 200 г;

твердий сир — 150 г;

зелень за смаком;

сіль, перець — за смаком.

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Приготування

Приготування млинців:

У глибокій мисці з'єднайте борошно, сіль і цукор. Додайте яйця і трохи молока, добре перемішайте до однорідності. Поступово вливайте молоко, що залишилося, розмішуючи, щоб не було грудочок. Додайте рослинну олію і дайте тісту настоятися 15-20 хвилин. Розігрійте пательню і легко змастіть олією. Випікайте тонкі млинці з обох боків до золотистого кольору.

Приготування начинки:

Шинку наріжте тонкими смужками або кубиками. Сир натріть на крупній тертці. Зелень дрібно порубайте.

Фарширування млинців:

На кожен млинець викладіть шинку, потім сир і зелень. Згорніть млинці конвертом або рулетом.

Запікання та подавання:

Викладіть фаршировані млинці на змащене олією деко, зверху змастіть їх олією і присипте шинкою, що залишилася, і тертим сиром. Запікайте в духовці за 180°C протягом 10-15 хвилин, поки сир не розплавиться. Готові млинці подавайте гарячими, прикрашені зеленню.

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