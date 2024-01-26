Топ-5 домашніх рослин, які можна виростити в кашпо

Посадивши ці рослини в підвісні горщики, ви прикрасите свій будинок. А також якнайкраще використовуєте вертикальні простори вашого будинку.

Якщо ви любите домашні рослини, то напевно захочете розмістити кілька горщиків не тільки на полицях і підвіконнях, а й підвісити їх до стелі, прикрасивши кути, стіни і містечка біля вікна. Які рослини найкраще для цього підійдуть, пише BHG.

Але в кашпо можна посадити і рослини без довгих гілок. Наприклад, орхідеї теж відмінно почуватимуться в кашпо, особливо якщо їх часто обприскувати. Адже в дикій природі вони ростуть на деревах.

Англійський плющ

Англійський плющ (Hedera helix), також відомий як звичайний плющ, вирощується через його пишне блискуче листя як у приміщенні, так і в саду.

Англійський плющ

Це одна з найкращих кімнатних рослин для слабкого освітлення, але за яскравого освітлення вона ростиме пишнішою.

Очиток Моргана

Очиток Моргана, також відомий під назвою Ослиний хвіст (Sedum morganianum), є одним із найунікальніших сукулентів, що вирощуються в приміщенні.

Очиток Моргана

Цю невибагливу і посухостійку кімнатну рослину часто вирощують у настільних горщиках, але вона ідеально підходить для кашпо, адже її довгі стебла з невеликими пухкими листочками тоді можуть вирости дуже довгими.

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Павукова рослина

Павукова рослина, або хлорофітум (Chlorophytum comosum) славиться своєю невибагливістю і стійкістю.

Павукова рослина

Її витончено вигнуте, вузьке листя можна побачити в офісах, шкільних класах і буквально скрізь. Ця популярна кімнатна висяча рослина додає відчуття пишних джунглів у яскраво освітлену кімнату завдяки своєму фонтаноподібному листю і звисаючим стеблам молодих рослин, які вона випускає зі свого центру.

Потос

Потос, або Сциндапсус (Epipremnum aureum), як і хлорофітум, славиться своєю невибагливістю і дуже популярний серед початківців-ботаніків.

Потос

Його легко виростити навіть із живця, а його довгі висячі стебла ідеально підходять для кашпо. Якщо хочете різноманітності, можете вибрати сорти зі строкатим або золотистим листям.

Дівоча папороть

Адіантію ще називають дівочою папороттю через їхнє ніжне, мереживне листя і витончений зовнішній вигляд.

Дівоча папороть

Вигнуті стебла з пір'ястим листям роблять папороть адіантії приголомшливою висячою рослиною. Однак у деяких приміщеннях для цієї папороті може бути занадто сухо, тому будьте особливо уважні до поливу. Підтримуйте рівень вологості за допомогою зволожувача або щоденного обприскування листя. І не забувайте обрізати посохлі гілочки.

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