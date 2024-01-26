Як зрозуміти, що ви готові завести собаку

Якщо ви хочете завести домашнього улюбленця і обираєте між котом і собакою, то ці поради допоможуть розібратися в собі. І зрозуміти, чи ви собачник.

Можливо, ви чули слова власників собак: "Мати собаку — це все одно, що мати дитину, яка ніколи не виросте". Це твердження часто викликає скептичні погляди з боку людей, які ніколи не ділили своє життя з собакою, але ті, хто вже завів пса, знають, що це правда. Тож якщо ви не знаєте, чи підійде вам пес як домашній улюбленець, то варто розібратися в собі, пише American Humane.

Як і діти, собаки повністю залежать від своїх власників у всіх своїх потребах — у їжі, воді, медичній допомозі, фізичних вправах, притулку і, найголовніше, у спілкуванні. Але на відміну від дітей, собаки ніколи не навчаться наливати собі напій або готувати сніданок. Собаки ніколи не вчаться дивитися в обидва боки, перш ніж перейти вулицю, і вони не можуть зупинитися і запитати дорогу, якщо заблукали. Ви навіть не можете відправити їх до няні, коли вам потрібен вихідний.

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Люди, які вирішують відкрити свій будинок для собаки, вирішують змінити своє повсякденне життя і розпорядок дня. Для багатьох роки спілкування, безумовної любові та відданості, які вони отримують від свого собаки, набагато переважують повсякденні обов'язки, але спосіб життя деяких людей просто робить це неможливим.

Якщо ви вирішите, що собака ідеально впишеться у вашу сім'ю, є кілька речей, які слід враховувати.

Завжди враховуйте бажані якості та індивідуальність, а не розмір і зовнішній вигляд. Наприклад, велика вівчарка може жити у квартирі, але енергійному тер'єру більше підійде приватний будинок. Подумайте про свій спосіб життя і звички та визначте, яка порода найкраще підходить вам. Знайте все, що ви хочете від собаки, крім того, як ця тварина виглядає. Дуже часто домашня тварина, що володіє якостями, які ви шукаєте, виглядає зовсім не так, як ви, можливо, уявляли.

Ви можете бути ідеальним власником собаки, якщо ви відповісте ствердно на всі ці твердження:

Догляд за собакою протягом 15 років не здається цілим життям.

Щодня очікуєте, що вас облизуватимуть і тикатимуться в вас мокрим носом.

Ви готові ділити свій дім із кимось, хто линяє, час від часу залишає сліди бруду і, можливо, пускає слину.

Не проти розділити свій дім із тим, хто ніколи не прибиратиме за собою.

Хочете піклуватися про когось щодня.

Хочете знайти товариша по іграх, який любить ганяти м'ячики і жувати ваше взуття.

Готові витрачати додаткові гроші на корм для домашніх тварин, іграшки, ветеринарну допомогу, кісточки для жування і ласощі.

Хочете, щоб хтось обожнював вас навіть у день поганої зачіски і коли ви маєте жахливий вигляд і поводитеся жахливо.

Вас не бентежить, що у вас вдома живе той, хто може зіпсувати меблі, обдерти шпалери і з'їсти ваші вихідні туфлі.

Не можете уявити, щоб залишити свого відданого вихованця, коли переїжджаєте.

Насолоджуєтеся безумовною любов'ю і постійним спілкуванням.

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