П'ємонтські яйця: як приготувати простий і ситний сніданок

П'ємонтські яйця — це ситна та поживна друга страва, яку придумали в Північній Італії. Але ви можете приготувати її і на своїй кухні.

П'ємонтські яйця, або яйця по-п'ємонтськи, спочатку готували селяни в Північній Італії. Така яєчня ідеально підходить для подачі разом зі скибочками підсмаженого хліба, або в поєднанні з улюбленим гарніром на будь-який сімейний сніданок.

Зробити їх удома дуже просто. Вам знадобляться формочки для порційної подачі та добре розігріта духовка. Як приготувати цю страву, пише Cookist.

Замість зеленого перцю ви також можете використати жовтий або червоний або, залежно від сезону року, вибрати інші овочі на свій смак, наприклад, баклажани, гарбуз, або спаржеву квасолю. Для легшого результату можна замінити бекон на смужки хрусткої сирої шинки, а якщо ви любите гостре, ви можете додати дрібку подрібненого сушеного перцю чилі.

Читайте також:

Як приготувати ідеальну яєчню: секрети найпростішої страви до сніданку

Секретний рецепт яєчні на сніданок від королівського кухаря

Повноцінний сніданок за 15 хвилин. Рецепт яєчного пирога з тунцем

У нашій версії, щоб кінцевий результат вийшов дуже кремовим, ми запікали яйця протягом кількох хвилин, але ті, хто віддає перевагу твердішому жовтку, можуть просто подовжити приготування на кілька хвилин.

П'ємонтські яйця

Інгредієнти:

8 яєць;

томатне пюре — 600 г;

бекон, нарізаний кубиками — 80 г;

оливкова олія — 3 ст. л.;

1 солодкий зелений перець;

біла цибуля, перець, сіль, свіжий чебрець, шматочки підсмаженого хліба.

Вимийте перець і обсушіть його чистим бавовняним рушником. Викладіть перець на деко, застелене папером для випікання, і запікайте в духовці за температури 200°C близько 40 хвилин.

Після приготування дістаньте перець із духовки, видаліть шкірку та насіння. Наріжте кубиками.

На сковороді з антипригарним покриттям обсмажте нарізану цибулю на маслиновій олії, потім додайте нарізаний кубиками бекон і готуйте близько 5 хвилин, або доки вона не стане золотистою і хрусткою.

На цьому етапі вливаємо томатне пюре. Також додаємо нарізаний кубиками перець і готуємо близько 10 хвилин, часто помішуючи. Коли закінчите, приправте сіллю та перцем і зніміть із вогню.

Ретельно змастіть маслом чотири окремі формочки, які підходять для приготування в духовці. Розподіляємо по них отриманий соус. І розбийте зверху по два яйця, намагаючись не пошкодити жовток. Приправте сіллю і перцем і готуйте в розігрітій до 180°C духовці кілька хвилин або поки яєчний білок не стане білим, а жовток не вкриється блискучою блискучою плівкою.

Після закінчення часу подайте п'ємонтські яйця на стіл, прикрасивши гілочкою чебрецю, разом з ароматними шматочками підсмаженого домашнього хліба.

Читайте також:

Яйця "Пашот" за 3 хвилини — найпростіший спосіб приготувати ідеальний сніданок

Розкішний сніданок за 10 хвилин: цей смачний скрембл перевершить ваші очікування

Шеф-кухар розповів, як приготувати ідеальні яйця-пашот за дві хвилини