Без борошна, цукру та випічки: швидкий рецепт смачного шоколадного десерту з фініками
Попри простоту приготування, десерт виходить із дуже цікавим насиченим смаків. До того ж готується він без цукру, що порадує тих, хто стежить за своєю фігурою.
Дуже смачний шоколадний десерт можна приготувати всього за 15 хвилин, і духовка вам для цього не знадобиться. Десерт готується просто, а смак вас точно порадує своєю насиченістю. Це чудове поєднання шоколаду, фініків і горіхів із ледь відчутною ноткою хорошого коньяку. Рецептом десерту поділився сайт "ЯБ Поїла".
Інгредієнти
Основні:
- фініки — 400 г;
- горіхи волоські — 200 г;
- какао-порошок — 2 ст. л.;
- коньяк — 2 ч. л.
Для глазурі:
- какао-порошок — 3 ст. л.;
- масло вершкове — 40 г;
- мед — 2 ст. л.
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Приготування
Крок 1
Фініки без кісточок залийте окропом на 15 хвилин, щоб вони розм'якшилися.
Крок 2
У чашу блендера викладіть фініки, волоські горіхи та какао. Влийте коньяк або воду, якщо ви не вживаєте алкоголь.
Крок 3
Дно та борти скляної або керамічної форми змастіть рослинною олією та викладіть у неї отриману суміш. Розрівняйте поверхню лопаткою та злегка утрамбуйте.
Крок 4
В окрему миску просійте какао. Розтопіть вершкове масло, залийте ним какао та швидко перемішайте до однорідності.
Крок 5
Додайте мед, ретельно розмішайте й вилийте у форму. Розрівняйте глазур лопаткою.
Крок 6
Приберіть готовий десерт у холодильник на 2 години, щоб він застиг.
Крок 7
Дістаньте десерт із холодильника, наріжте на порційні шматки. Прикрасьте за бажанням цілими фініками або половинками волоських горіхів і подавайте до чаю або кави.
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