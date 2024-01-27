Багата історія салату, який люблять не всі іноземці (фото)

А ви знали, що вінегрет — француз за походженням? Його відкрили французи, які відварили овочі, дрібно їх нарізали, змішали, додали до них соління та назвали вінегрет, що в перекладі означає "соус із оцту й олії".

Якщо ви вирішили здивувати улюбленим із дитинства салатом українську сім'ю, то тільки тим, що додасте в нього якусь "родзинку". Якщо ж у вас вийшло зачарувати вінегретом чоловіка-іноземця, то він дійсно виходить у вас на "ура". Чому не в усіх іноземців складаються стосунки з нашим улюбленим вінегретом? Знайти відповідь нам допомогли експерти сайту "ТакProsto!".

Європеєць за походженням

Виявляється, цей салат — зовсім не місцева страва, адже навіть назва в нього іноземна. До XVIII століття така здорова їжа як вінегрет практично не значилася в нашому меню. Овочі подавалися окремо, і майже ніколи не змішувалися між собою в нарізаному вигляді — ні в сирому, ні у звареному. А ось відкрили цей салат французи, які приїхали, відварили овочі, дрібно їх нарізали, змішали, додали до них соління та назвали вінегрет, що в перекладі означає "соус із оцту й олії".

Фото: pinterest.com

Тож вінегрет — француз за походженням. Цікаво, чи знають про це вони самі? Однак у Європі все ж таки вінегрет люблять. У Німеччині, наприклад, люблять буряк, якого багато у вінегреті. Він навіть продається вже відварений і нарізаний у німецьких супермаркетах.

Та й у Польщі буряк теж обожнюють — у них навіть в автоматах іноді продається бурякова вода. Кава, чай і бурякова вода, такий собі суп, який вони теж називають борщем. Вінегрет їм приємний, та й коріння в нас близьке.

А ось в Італії вважають свою кухню чи не найдосконалішою, тому часом і не розуміють слов'янських страв. Як і багато хто на Балканах, до речі. Усе-таки виправдати їх можна особливою прив'язаністю до середземноморської кухні, яка в них — майже релігія. Італійці не терплять нововведень і дуже прив'язані до своїх традиційних рецептів.

У США до вінегрету ставляться по-своєму. Їх приваблює здорове поєднання продуктів, яке реально корисне для здоров'я та чудово підходить спортсменам, особливо тим, хто займається атлетикою. Буряк у них вважається суперфудом. Однак там мало хто знає, як смачно приготувати його.

6 секретів смачного та красивого вінегрету

Основа

Її складають обов'язкові компоненти вінегрету — картопля, буряк, морква, солоний огірок. Необов'язкові — зелений горошок, квасоля, зелена або ріпчаста цибуля, квашена капуста.

Солоний огірок у рецепті можна замінити на квашену капусту або навіть на солоні гриби. Пропорція така: 2 частини картоплі, 2 частини буряка, 1 частина моркви, 1 частина солоного огірка. Зеленого горошку беруть приблизно половину від кількості буряка.

Фото: pinterest.com

Яйця, квасоля, кукурудза, сочевиця зроблять вінегрет ніжнішим, а м'ясо або ковбаса — ситнішими. Вважається, що салат тим смачніший, чим дрібніше нарізані овочі.

Підготовка овочів

Існує два варіанти приготування овочів: традиційно зварити їх або спекти в духовці. Якщо ви готуєте вінегрет узимку, використовуючи великі, щільні, відчутно волокнисті коренеплоди, то краще їх варити. Улітку ж, особливо на початку літа, можна купити невеликі, молоденькі овочі, які куди цікавіше запікати.

Овочі, зварені в шкірці, виходять смачнішими. Їх найкраще занурювати в каструлю з окропом, а не холодною водою. Такою простою дією можна зберегти вітаміни та мікроелементи. Краще, звісно, зварити буряк окремо від решти овочів. По-перше, кожен овоч збереже свій натуральний колір, по-друге, морква, картопля та буряк потребують різного часу приготування.

Потім зварені інгредієнти для вінегрету перед нарізанням охолоджуємо до кімнатної температури — так їх простіше різати, та й салат довше збережеться. Нарізайте інгредієнти кубиками розміром приблизно з горошину. Щоб смак цибулі не був занадто різким, попередньо замочіть її в маринаді з оцту.

Заправка

Вінегрет у нас зазвичай заправляють простою олією. Але щоб він виправдовував своє французьке походження, до олії щонайменше слід додати оцет.

Влийте в миску яблучний оцет. Додайте олію, сіль, цукор і гірчицю, яка стабілізує консистенцію заправки. Змішайте все вінчиком. Замість гірчиці та яблучного оцту можна взяти столову ложку лимонного соку й товчений зубок часнику.

Квашена капуста

До класичного вінегрету входить також квашена капуста. Щоб вона не зіпсувала страву своїм особливим смаком, попередньо промийте її під проточною водою. Якщо капуста здається занадто кислою, то залийте її теплою водою на 5-6 годин.

Оселедець

Іноді у вінегрет додають варені яйця та відварене м'ясо або оселедець. Простий оселедець із тонко нарізаною ріпчастою цибулею подавався до нього як гарнір. У будь-якому разі оселедець краще попередньо вимочити в молоці.

Фото: pinterest.com

Якщо ви використовуєте оселедець, то потрібно виключити з вінегрету квашену капусту, а кількість картоплі збільшити.

Ніжний вінегрет без картоплі

Вінегрет без ситної картоплі є чудовим рішенням для тих, кому не можна переживати різкі стрибки цукру. Заправляти салат краще бальзамічним оцтом, виходить надзвичайно ароматно.

Інгредієнти:

2 середні буряки;

6 морквин;

2 банки консервованої квасолі;

1 банка зеленого горошку;

2 середні цибулини;

невеликий пучок зеленої цибулі;

2 зубчики часнику;

4 солоні огірки;

квашена капуста;

нерафінована соняшникова олія;

зелень;

сіль, чорний перець — до смаку.

Буряк і моркву почистіть. Загорніть їх у фольгу та печіть у духовці до готовності. Доведеться пекти овочі близько години. Якщо буряк великий і жорсткий, може знадобитися навіть півтори години.

Цибулю поріжте дрібними кубиками й обсмажте. Наприкінці смаження поріжте дрібно часник і посмажте його разом із цибулею — для аромату.

Поріжте солоні огірки кубиками. Змішайте всі нарізані овочі, капусту, горошок і квасолю. До речі, горошок і квасолю можна не використовувати консервований, магазинний, а відварити самостійно. Тоді салат вийде в 1000 разів кориснішим.

Додайте до суміші підсмажену цибулю. Зелену цибулю також дрібненько наріжте й додайте у вінегрет. Наріжте дрібно зелень. Можна брати петрушку, кріп або кінзу. Заправте салат олією, сіллю та перцем.

Фото: pinterest.com

Чим можна замінити картоплю у вінегреті

Картоплю у вінегреті можна замінити відвареною капустою кольрабі чи цвітною капустою. Її теж треба порізати кубиками. Багато хто додає у вінегрет кукурудзу. Теж цікаво, але в такому разі горошок додавати не варто.

Вінегрет по-французьки

А тепер рецепт, який поверне нас до витоків цього салату. І це буде пікантно, смачно й ароматно!

Інгредієнти:

2 буряки;

4 картоплини;

2 моркви;

1 цибулина;

1 банка консервованого горошку;

3 солоні огірки.

Для заправки:

100 мл червоного вина;

4 ст. л. олії;

1 ч. л. гірчиці;

1 ч. л. цукру;

дрібка чорного меленого перцю;

1/4 ч. л. солі.

Основу вінегрету складають обов'язкові компоненти — картопля, буряк, морква, солоний огірок. Усі сирі овочі краще відварити заздалегідь, до того ж робити це рекомендують окремо.

Наріжте варені овочі та солоні огірки кубиками. Очистіть і дрібно наріжте солодку салатну цибулю. До речі, вважається, що салат тим смачніший, чим дрібніше нарізані овочі.

Змішайте всі інгредієнти для заправки.

Фото: pinterest.com

Викладіть нарізані овочі та горошок у салатник. Додайте заправку та ретельно перемішайте. Подавайте до столу.

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