Чи можна їсти сирий гарбуз і кому це робити не варто (фото)

Гарбуз — справжнє безвідходне виробництво, адже навіть еластичні волокна, що утримують усередині гарбуза насіння, застосовують під час лікування вен, а його м'якоть — у косметології.

Хоча вже практично залишився останній місяць зими, але на ринках ще повно розкішних помаранчевих "барильців" — гарбузів, які корисні, унікальні та незамінні за весняного авітамінозу. Безумовно, різноманітні овочі та фрукти краще вживати в сирому вигляді — так легше заповнити дефіцит вітамінів і мінералів в організмі. Щодо гарбуза, який цілком можна їсти сирим. Однак чи всім можна це робити? Ми звернулися за порадою на сайт "ТакProsto!".

Сирий гарбуз як джерело вітамінів і засіб для схуднення

Отже, що являє собою гарбуз як джерело вітамінів? Це незамінний дієтичний продукт, багатий на клітковину, вітаміни та мінерали. Крім того, гарбуз низькокалорійний і має здатність виводити з організму токсини. Вживання цього овоча протягом місяця допомагає не тільки природним шляхом скинути зайву вагу, поліпшити стан шкіри, а й активізує обмін речовин і сприятливо впливає на травлення.

Багато фахівців кажуть, що гарбуз допомагає схуднути, але тут є свої нюанси. Високий глікемічний індекс гарбуза ускладнює процес схуднення. Тому вся хитрість — у способі приготування. Однак з упевненістю можемо сказати, що під час схуднення ліпше вибрати рецепти із сирим гарбузом. У нього менший глікемічний індекс і в ньому більше корисних вітамінів. Необов'язково сидіти на суворих дієтах — їжте гарбуз і тримайте себе у формі. До речі, результат зможете побачити вже практично через три тижні.

Гарбуз гарний у будь-якому вигляді, але найбільше користі приносить сирий овоч. Як його їсти сирим, запитаєте ви? Адже звикли до гарбузових каш, пирогів, супів тощо. А ось як! Гарбуз можна нарізати шматочками або натерти на тертушці, для смаку можна додати горіхи та мед. Також він чудово поєднується з подрібненим яблуком і лимонним соком.

Фото: pinterest.com

Стиглий сирий гарбуз кладуть у салати, його додають у коктейлі, з нього вичавлюють сік. Гарбузовий сік п'ють свіжим і навіть консервують на зиму.

Кому не варто вживати гарбуз

Однак будьте обережні — кулінарні експерименти зі свіжим гарбузом корисні не всім. Утриматися від вживання сирого овоча слід літнім людям і тим, у кого проблеми з травною системою.

Забороняється давати сирий гарбуз маленьким дітям, щоб не нашкодити їхньому здоров'ю. Сирий овоч може спричинити бродіння в незміцнілому кишківнику та спровокувати в малечі кольки.

Діабетикам варто звернути увагу на дуже високий глікемічний індекс гарбуза, а це означає, що його споживання може спричинити раптові стрибки цукру в крові. Тому його краще не вживати людям, які страждають на цукровий діабет.

Цей овоч має олужнювальні властивості й досить сильно пригнічує кислотне середовище. Це може бути небезпечно для тих, хто страждає на гастрит зі зниженою кислотністю і за будь-яких інших порушень кислотно-лужного балансу. Також від гарбуза краще відмовитися людям із виразкою шлунка та дванадцятипалої кишки.

Крім того, фахівці не радять вживати незрілий гарбуз, адже він може спричинити сильні кишкові коліки.

Безвідходне виробництво

Існує безліч чудових страв із використанням гарбуза, які допоможуть урізноманітнити ваше меню. Його запікають з ароматними травами та спеціями, а також додають у печеню та котлети. З гарбуза роблять оладки, він входить до складу каш і супів. Солодкий овоч додають у бісквіти, шарлотки, пудинги, кекси, запіканки та пиріжки.

Водночас гарбуз — справжнє безвідходне виробництво. Його еластичні волокна, які раніше утримували насіння, застосовують при лікуванні вен. М'якоть овоча вживають в їжу та застосовують у косметології (з неї роблять маски).

Гарбузове насіння — улюблені ласощі дітей і дорослих. Воно дуже корисне, але має високу калорійність. Норма для людини — 60 грамів білого насіння на день. Його краще їсти сирим (висушеним), хоча в смаженому вигляді воно смачніше.

Фото: pinterest.com

Гарбузи маленького розміру разом зі шкіркою використовуються як посуд для приготування та подачі страви на стіл. Це не тільки смачно, а й дуже красиво!

Однак слід знати, що є кормові сорти гарбуза. Вони здатні виростати до гігантських розмірів і використовуються як корм для тварин. Шкірка в такого гарбуза дуже тверда, а м'якоть жорстка і прісна. Людям подобається тільки насіння таких гарбузів.

Гарбузова закуска для бутербродів

Для приготування цієї страви краще брати гарбуз солодких сортів, наприклад мускатний.

Інгредієнти:

500 г гарбуза;

100 г цибулі;

3 ст. л. олії;

30 г вершкового масла;

50 г плавленого сиру;

3 зубчики часнику;

сіль і перець — за смаком.

Дрібно наріжте ріпчасту цибулю та обсмажте її на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору.

Почистіть і натріть гарбуз на крупній тертці. Потім викладіть його до обсмаженої цибулі та додайте вершкове масло. Перемішуйте гарбуз доти, доки вершкове масло повністю не розтопиться. Готуйте гарбуз із цибулею 10-15 хвилин до м'якості. Усе залежить від того, наскільки стиглий гарбуз. Мускатний зазвичай готується швидко.

Коли рідина випарується, додайте до гарбуза натертий плавлений сир, можна зі смаком бекону або грибів. Посоліть і поперчіть за смаком і накрийте кришкою, щоб сир розплавився. Через 2 хвилини зніміть гарбуз із плити.

Потім почистіть і подрібніть до кашки часник і додайте його до гарбуза. Усю цю ароматну розкіш перемішайте і розкладіть на підсушений хліб.

Фото: pinterest.com

Гарбуз по-грецьки

Закуска виходить ароматною і пікантною завдяки часнику, сухому базиліку і перцю, а томатна паста надає їй кислих ноток.

Інгредієнти:

400 г гарбуза;

1 зубок часнику;

1 ч. л. томатної пасти;

1 ч. л. сушеного базиліка;

2 ст. л. води;

1 ст. л. оливкової олії;

сіль, перець — за смаком.

Очистіть гарбуз від шкірки. М'якоть наріжте великими кубиками. У сковороді з олією обсмажуйте гарбуз до рум'яності з усіх боків хвилин 5-7, помішуючи. Додайте в сковороду сіль, перець і сушений базилік, а потім томатну пасту. Часник подрібніть і також додайте до гарбуза. Гарненько все перемішайте.

Перекладіть гарбуз у форму для запікання. Влийте у форму воду. Накрийте форму фольгою і запікайте гарбуз у розігрітій до 180 градусів духовці протягом півгодини.

Фото: pinterest.com

Готовий гарбуз дістаньте з духовки і подавайте як гарнір або гарячу закуску. До речі, завдяки тому, що гарбуз спочатку обсмажують і після доводять до готовності в духовці, він виходить м'яким і соковитим.

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