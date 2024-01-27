Дав роботу і знущався: реслера Вінса Макмена усунули через підозру у домаганнях

Під час розслідування діяльності зірки реслінгу Вінса Макмена з'ясували, що він сплатив жінкам за мовчання близько 14 млн дол.

Компанія World Wrestling Entertainment (WWE) усунула з посади засновника і промоутера Вінса Макмена (Vince McMahon), якого підозрюють у домаганнях та причетності до торгівлі людьми. Один зі злочинів стосується колишньої співробітниці, яку взяли на роботу у юридичний відділ, а потім тривалий час вчиняли систематичне та групове насильство. Про деталі справи Вінса Макмена написали на порталі The Wall Street Journal.

Ексспівробітниця подала позов проти Вікса Макмена та компанії WWE — обвинувачує у торгівлі людьми. При цьому, зауважують на WSJ, виникають сумніви щодо попередньої реакції компанії, коли справу цієї жінки розслідували та "залагоджували" у юридичному відділі.

Як з'ясувалось, постраждалій пообіцяли сплатити 3 млн дол. згідно з укладеною "угодою про нерозголошення". Пізніше WWE отримала анонімне повідомлення, що злочини, вчинені проти неї, здійснювали про інших і гроші виплачувались з рахунків компанії, а не особистих. Після того, як ексспівробітниці перерахували 1 млн дол., виплати припинились. Тому вона вирішила скасувати угоду і винесла справу у публічну площину.

Адвокати Вінса Макмена прокоментували ситуацію: запевняють, що він не винен і все це вигадка.

"Цей позов рясніє брехнею, непристойними вигаданими випадками, яких ніколи не було, і мстивим спотворенням правди. Він буде рішуче захищатися".

Представники WWE повідомили, що серйозно ставляться до обвинувачень і намагатимуться встановити істину.

"Ми приймаємо жахливі звинувачення дуже серйозно", — процитували журналісти коментар топменеджменту.

На сторінці у соцмережі X (раніше — Twitter) Вінсе Макмена відсутні коментарі щодо обвинувачень (у інших соцмережах їх також немає). Передостанній його допис — від липня 2022 року, останній — у квітні 2023.

Справа у WWE — деталі

Журналісти видання розповіли однієї з ексспівробітниць WWE, Дженел Грант (Janel Grant), яка постраждала від дій Вінса Макмена.

Дженел Грант (Janel Grant), експівробітниця WWE Фото: WSJ

Як розповіла жінка, у 2019 році вона потрапила у компанію у момент, коли після смерті батька шукала роботу. Вінс випадково познайомився з нею і заявив, що надасть можливість заробляти, якщо вона матиме з ним інтимні стосунки.

Після цього Грант влаштували у юридичний відділ, але не навантажували роботою за спеціальністю. Натомість систематично викликали на зустрічі до боса — Вінса Макмена — який ґвалтував її особисто, або разом чи у присутності інших чоловіків. Після деяких випадків вона отримувала травми і їй доводилось лікуватись — на лікування бос витратив близько 20 тис. дол.

"Згідно з позовом, у березні 2020 року Макмен почав ділитися сексуальними фотографіями та відеозаписами Гранта з іншими чоловіками, включаючи інших керівників WWE та колишнього чемпіона UFC у важкій вазі, з яким WWE активно намагалася підписати новий контракт. Під час зустрічі в травні 2020 року Макмен випорожнився під час сексу втрьох", — журналісти навели деякі деталі позову.

Врешті Грант звільнилась і, щоб вона мовчала, їй пообіцяли заплатити гроші. Однак на свій рахунок вона отримала 1 млн дол.: після цього виплати припинились і постраждала вирішила продовжити справу.

На порталі WSJ розповіли, що керівники WWE, коли "залагоджували" справу ексспівробітниці, найперше начебто турбувало те, що гроші платив не сам Вінс, а брав їх з рахунків компанії. Тоді ж з'ясувалось, що крім неї аналогічні кошти виплачувались групі інших жінок.

Вінса Макмена з липня по листопад 2022 року тимчасово усували з посади: це сталось після того, як встановили, що він 14,6 млн дол. зняв з рахунків компанії і виплатив жертвам. Однак пізніше менеджери WWE вирішили, що він і далі перебуватиме на попередній посаді, оскільки відшкодував ці кошти. Американські прокурори, крім того, почали провадження щодо фінансових махінацій, але обвинувачень не висували, написали журналісти WSJ.

Вінс Макмен — деталі біографії

Вінс Макмен — 78-річний колишній реслер (реслінг — театралізована спортивна боротьба), підприємець та один з керівників компанії WWE, яка влаштовує видовищні турніри реслерів. З 1966 року — одружений, має двох дітей — доньку та сина. Макмен також був коментатором турнірів, який дуже емоційно описував перебіг боїв рестлерів.

Нагадуємо, раніше Фокус розповідав про інших відомих чоловіків, яких підозрювали у домаганнях та насильстві над жінками. Наприклад, у листопаді 2023 року ішлося про актора Джеймі Фокса, який отримав позов за п'ять років після зустрічі з жертвою. У грудні 2023 — про актора Ван Дізеля, який отримав позов від колишьної асистентки.