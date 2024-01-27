Лазанья нашвидкуруч: простий рецепт із тонким лавашем

Спробуйте приготувати лазанью з тонким лавашем і насолоджуйтеся смачною вечерею вже за 45 хвилин.

Лазанья — це традиційна страва італійської кухні, яку готують у печі з тонких шарів тіста, перекладених усілякими начинками, сирами та соусами. Якщо ви не дуже дружите з тістом, у супермаркетах можна купити вже готові листи тіста для лазаньї, які випускають багато виробників макаронів. Але є варіант ще простіший і швидший — використовувати листи лаваша. Така лазанья готується швидше, пропікається краще, і пропорція тіста в готовій страві виходить меншою. Рецептом лазаньї нашвидкуруч із лавашем поділився сайт Shuba.

Інгредієнти:

тонкий лаваш — до смаку;

свинячий фарш — 300 г;

помідори — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сир твердий — 60 г;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

молоко — 125 мл;

масло вершкове — 30 г;

масло — 3 ст. л.;

сіль — до смаку;

перець чорний мелений — до смаку;

мускатний горіх мелений — на кінчику ножа.

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Приготування

Крок 1

Розігрійте на сильному вогні сковороду з рослинною олією. Викладіть фарш і обсмажте його, інтенсивно помішуючи 5-10 хвилин.

Крок 2

Коли фарш почне підрум'янюватися, додайте до смаку сіль і перець, перемішайте й вимкніть вогонь. Перекладіть фарш в окрему миску.

Крок 3

Цибулю та помідори наріжте дрібними кубиками.

Крок 4

У ту саму сковороду, де смажився фарш, додайте трохи олії, викладіть цибулю та пасеруйте на невеликому вогні до м'якості. На це піде близько 5 хвилин.

Крок 5

Додайте в сковороду помідори, посоліть до смаку й тушкуйте овочі ще 5 хвилин. Ви можете використовувати замість свіжих помідорів томати, консервовані у власному соку або томатну пасту — із ними колір і смак соусу буде насиченішим.

Крок 6

Розріжте лаваш на шматки за розміром форми, у якій ви будете запікати лазанью. Вам знадобиться мінімум 5 аркушів лаваша, щоб між ними розкласти по два шари фаршу й овочевої начинки.

Крок 7

Приготуйте соус для лазаньї. У сотейнику на середньому вогні обсмажте борошно до золотистого кольору. Влийте тепле молоко тонкою цівкою, активно перемішуючи борошно, щоб воно не згорнулося грудочками. Додайте сіль і мускатний горіх. Доведіть соус до кипіння та вимкніть вогонь.

Крок 8

Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте форму для запікання: рясно змастіть дно та борти форми вершковим маслом.

Крок 9

Налийте на дно форми трохи соусу, щоб він покрив його тонким шаром. Зберіть лазанью шарами, перекладаючи їх листами лаваша:

половина фаршу;

половина цибулі з томатами:

фарш, що залишився;

ще один овочевий шар.

Накрийте овочевий шар останнім листом лаваша та залийте все білим соусом.

Крок 10

Другий варіант складання:

Змішайте фарш зі овочами. На кожен лист лаваша викладайте начинку та поливайте її зверху невеликою кількістю соусу. На верхній шар лаваша вилийте весь білий соус — його має бути багато.

Крок 11

Випікайте лазанью в духовці 20 хвилин. Потім дістаньте форму з духовки, посипте лазанью тертим сиром і відправте в духовку ще на 10-15 хвилин до утворення золотистої сирної скоринки.

Крок 12

Готову лазанью наріжте на порційні шматки у формі, перекладіть на тарілки та посипте свіжою дрібно нарізаною зеленню.

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