Лазанья нашвидкуруч: простий рецепт із тонким лавашем
Спробуйте приготувати лазанью з тонким лавашем і насолоджуйтеся смачною вечерею вже за 45 хвилин.
Лазанья — це традиційна страва італійської кухні, яку готують у печі з тонких шарів тіста, перекладених усілякими начинками, сирами та соусами. Якщо ви не дуже дружите з тістом, у супермаркетах можна купити вже готові листи тіста для лазаньї, які випускають багато виробників макаронів. Але є варіант ще простіший і швидший — використовувати листи лаваша. Така лазанья готується швидше, пропікається краще, і пропорція тіста в готовій страві виходить меншою. Рецептом лазаньї нашвидкуруч із лавашем поділився сайт Shuba.
Інгредієнти:
- тонкий лаваш — до смаку;
- свинячий фарш — 300 г;
- помідори — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сир твердий — 60 г;
- борошно пшеничне — 1 ст. л.;
- молоко — 125 мл;
- масло вершкове — 30 г;
- масло — 3 ст. л.;
- сіль — до смаку;
- перець чорний мелений — до смаку;
- мускатний горіх мелений — на кінчику ножа.
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Приготування
Крок 1
Розігрійте на сильному вогні сковороду з рослинною олією. Викладіть фарш і обсмажте його, інтенсивно помішуючи 5-10 хвилин.
Крок 2
Коли фарш почне підрум'янюватися, додайте до смаку сіль і перець, перемішайте й вимкніть вогонь. Перекладіть фарш в окрему миску.
Крок 3
Цибулю та помідори наріжте дрібними кубиками.
Крок 4
У ту саму сковороду, де смажився фарш, додайте трохи олії, викладіть цибулю та пасеруйте на невеликому вогні до м'якості. На це піде близько 5 хвилин.
Крок 5
Додайте в сковороду помідори, посоліть до смаку й тушкуйте овочі ще 5 хвилин. Ви можете використовувати замість свіжих помідорів томати, консервовані у власному соку або томатну пасту — із ними колір і смак соусу буде насиченішим.
Крок 6
Розріжте лаваш на шматки за розміром форми, у якій ви будете запікати лазанью. Вам знадобиться мінімум 5 аркушів лаваша, щоб між ними розкласти по два шари фаршу й овочевої начинки.
Крок 7
Приготуйте соус для лазаньї. У сотейнику на середньому вогні обсмажте борошно до золотистого кольору. Влийте тепле молоко тонкою цівкою, активно перемішуючи борошно, щоб воно не згорнулося грудочками. Додайте сіль і мускатний горіх. Доведіть соус до кипіння та вимкніть вогонь.
Крок 8
Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте форму для запікання: рясно змастіть дно та борти форми вершковим маслом.
Крок 9
Налийте на дно форми трохи соусу, щоб він покрив його тонким шаром. Зберіть лазанью шарами, перекладаючи їх листами лаваша:
- половина фаршу;
- половина цибулі з томатами:
- фарш, що залишився;
- ще один овочевий шар.
Накрийте овочевий шар останнім листом лаваша та залийте все білим соусом.
Крок 10
Другий варіант складання:
- Змішайте фарш зі овочами.
- На кожен лист лаваша викладайте начинку та поливайте її зверху невеликою кількістю соусу.
- На верхній шар лаваша вилийте весь білий соус — його має бути багато.
Крок 11
Випікайте лазанью в духовці 20 хвилин. Потім дістаньте форму з духовки, посипте лазанью тертим сиром і відправте в духовку ще на 10-15 хвилин до утворення золотистої сирної скоринки.
Крок 12
Готову лазанью наріжте на порційні шматки у формі, перекладіть на тарілки та посипте свіжою дрібно нарізаною зеленню.
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