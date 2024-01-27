"Пиріг у вогні" з Ельзасу: дивовижний тарт Фламбе з цибулею та беконом
Тарт Фламбе печеться всього кілька хвилин, а загалом на готування у вас піде не більше ніж півгодини.
Тарт Фламбе або Фламмекуче — це фірмова страва ельзаської кухні, у якій історично змішалися кулінарні традиції Франції та Німеччини. Назва тарта дослівно перекладається як "пиріг у вогні", а зовні він схожий на тонку піцу з беконом і цибулею. Рецептом тарта Фламбе поділився сайт Smak.ua.
Цікава історія появи цієї страви. Її придумали ельзаські пекарі, щоб перевіряти готовність своїх дров'яних печей до випікання хліба. Для цього ще червоне вугілля розгрібали в боки й на місце, що звільнилося, викладали коржик із простого тонкого тіста. Якщо температура в печі була досить високою, то такий коржик випікався за 1-2 хвилини, а його краї мали майже згоріти.
Але дбайлива натура пекарів не дозволяла їм просто витратити шматок тіста й потім викинути його. Тому вони вигадали начинку з простих продуктів, які завжди були під рукою. Такий тарт уже можна було використовувати як швидкий перекус посеред робочого дня.
В оригінальному рецепті використовується сир блан або крем-фреш, але в різних його варіаціях додають й інші сорти сиру, наприклад, грюєр або мюнстер.
Інгредієнти
Для основи:
- пшеничне борошно — 140 г;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- вода — 60 мл.
Для начинки:
- бекон — 65 г;
- невелика цибулина — 1 шт.;
- вершкове масло — 0,5 ст. л.;
- вершки або жирна сметана — 3 ст. л.;
- мускатний горіх — дрібка;
- сіль — дрібка;
- перець — дрібка;
- сир — до смаку.
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Приготування
Крок 1
Замісіть просте тісто з борошна, олії, води та солі. Вимісіть його до гладкості, загорніть у харчову плівку та залиште відпочивати, поки готуєте начинку.
Крок 2
Бекон наріжте смужками, підрум'яньте на сухій сковорідці та викладіть на тарілку.
Крок 3
У ту саму пательню додайте вершкове масло, нарізану соломкою цибулю й обсмажуйте, постійно помішуючи, доки цибуля не почне набувати золотистого кольору, і викладіть її на окрему тарілку. Не пересмажте цибулю, щоб вона не згоріла в духовці.
Крок 4
Додайте у вершки мускатний горіх, сіль і перець. Добре перемішайте.
Крок 5
Розігрійте духовку до максимальної температури (у побутових духовках зазвичай це 230-250 градусів). Деко застеліть пергаментом.
Крок 6
Присипте стіл борошном. Розкачайте тісто в тонкий овальний пласт за розміром дека та перекладіть його на пергамент.
Крок 7
Змастіть корж вершками зі спеціями, відступивши від краю близько 1 см.
Крок 8
Викладіть на вершки обсмажену цибулю та бекон. Зверху натріть на тертці будь-який сир, який добре плавиться під час нагрівання.
Крок 9
Випікайте тарт у духовці, поки краї тіста не стануть коричневого кольору, а зверху не утвориться золотиста сирна скоринка. Час випікання залежить від потужності духовки.
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