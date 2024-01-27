Справжня паста карбонара: правильний рецепт без вершків (відео)
Найчастіше для пасти карбонара використовують спагеті, але ви можете взяти й інші макарони, які у вас є, або ті, які вам більше до смаку.
Справжня паста карбонара готується без додавання вершків. У соусі до пасти використовуються виключно яєчні жовтки, які в процесі приготування набувають ніжної кремової текстури. Автентичним рецептом пасти карбонара поділився канал "Кус кус".
Інгредієнти
- спагеті — 400 г;
- бекон — 400 г;
- часник — 2 зубчики;
- яєчні жовтки — 4 шт.;
- пармезан тертий — 100 г;
- перець чорний мелений — до смаку.
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Приготування
Крок 1
Спагеті відваріть за інструкцією на упаковці, скоротивши час варіння на 1 хвилину. Коли макарони зваряться, відкиньте їх на друшляк, щоб стекла вода. Залиште склянку цього відвару для приготування соусу.
Крок 2
Бекон наріжте дрібними кубиками. Часник видавіть через прес.
Крок 3
Розігрійте сковорідку, викладіть на неї бекон і обсмажте кілька хвилин, щоб із нього витопився жир, а сам бекон підрум'янився.
Крок 4
Влийте в сковорідку приблизно третину склянки води, яка залишилася від варіння спагеті, добре перемішайте й вимкніть вогонь.
Крок 5
Пармезан натріть на дрібній тертці. Відокремте яєчні жовтки від білків. Збийте жовтки вінчиком, змішайте із сиром і щедро приправте чорним меленим перцем.
Крок 6
Додайте до жовтків і сиру бекон зі сковорідки та швидко перемішайте виделкою або вінчиком, щоб жовтки не згорнулися. У результаті має вийти густий соус із кремовою текстурою.
Крок 7
Розкладіть спагеті по тарілках, полийте їх соусом, додатково посипте сирною крихтою та негайно подавайте, поки соус не застиг.
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