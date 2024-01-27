Справжня паста карбонара: правильний рецепт без вершків (відео)

Найчастіше для пасти карбонара використовують спагеті, але ви можете взяти й інші макарони, які у вас є, або ті, які вам більше до смаку.

Справжня паста карбонара готується без додавання вершків. У соусі до пасти використовуються виключно яєчні жовтки, які в процесі приготування набувають ніжної кремової текстури. Автентичним рецептом пасти карбонара поділився канал "Кус кус".

Інгредієнти

спагеті — 400 г;

бекон — 400 г;

часник — 2 зубчики;

яєчні жовтки — 4 шт.;

пармезан тертий — 100 г;

перець чорний мелений — до смаку.

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Приготування

Крок 1

Спагеті відваріть за інструкцією на упаковці, скоротивши час варіння на 1 хвилину. Коли макарони зваряться, відкиньте їх на друшляк, щоб стекла вода. Залиште склянку цього відвару для приготування соусу.

Крок 2

Бекон наріжте дрібними кубиками. Часник видавіть через прес.

Крок 3

Розігрійте сковорідку, викладіть на неї бекон і обсмажте кілька хвилин, щоб із нього витопився жир, а сам бекон підрум'янився.

Крок 4

Влийте в сковорідку приблизно третину склянки води, яка залишилася від варіння спагеті, добре перемішайте й вимкніть вогонь.

Крок 5

Пармезан натріть на дрібній тертці. Відокремте яєчні жовтки від білків. Збийте жовтки вінчиком, змішайте із сиром і щедро приправте чорним меленим перцем.

Крок 6

Додайте до жовтків і сиру бекон зі сковорідки та швидко перемішайте виделкою або вінчиком, щоб жовтки не згорнулися. У результаті має вийти густий соус із кремовою текстурою.

Крок 7

Розкладіть спагеті по тарілках, полийте їх соусом, додатково посипте сирною крихтою та негайно подавайте, поки соус не застиг.

Паста карбонара без вершків — правильний рецепт

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