Британка купила занедбаний будинок за 1 фунт і перетворила його до невпізнання (відео)

У Максін Шарплс пішло кілька років на те, щоб перетворити будинок, якому загрожувало знесення, на "спокійний міський рай". Зараз житло має дуже сучасний і комфортний вигляд.

36-річна Максін Шарплс, яка купила 2015 року занедбаний будинок на Вебстер-роуд у Ліверпулі лише за 1 фунт стерлінгів (48 гривень за сьогоднішнім курсом), витратила кілька років на те, щоб із напівзруйнованої будівлі зробити житло своєї мрії. Про те, з чим їй довелося зіткнутися, колишня аспірантка Ліверпульського університету Джона Мурса розповіла в мінідокументальному фільмі, завантаженому на YouTube каналом CNBC Make It.

Їй вдалося придбати цей будинок завдяки ініціативі міської ради Ліверпуля, яка запустила програму "Будинки за фунт" у спробі відродити старі будинки, які більше не використовуються. Про неї жінка почула від свого сусіда.

"На той час я була аспіранткою і мала номінальні заощадження, тому подала заяву. Чотири роки потому мені зателефонували і сказали, що мене включили в шорт-лист одного з будинків за фунт. Я спочатку подумала, що це шахрайство, але погодилася пройти співбесіду з приводу нерухомості, — згадує вона. Коли Максін уперше підійшла до будинку, на ньому було попередження про те, що входити туди можна тільки на свій страх і ризик.

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Застаріле житло здавалося таким, що не підлягає ремонту. Однак Шарплс це не злякало. Усі свої накопичення британка вирішила спрямувати на облаштування нерухомості й кілька років тулилася в автофургоні.

З труднощами вона зіткнулася майже одразу після того, як отримала ключі в лютому 2020 року. Вона довго не могла знайти підрядників через пандемію коронавірусу та скромність свого бюджету. Тож уже в травні того ж року вона вирішила покинути свою постійну роботу та самостійно взяти на себе величезне завдання з ремонту.

Якийсь час здавалося, що ремонт будинку може ніколи не відбутися, оскільки у Максін було мало коштів, і вона була "на самому дні" після того, як пережила розрив стосунків, будучи безробітною. Шарплс навіть не виключала, що будинок у неї заберуть, а гроші на ремонт, загальна сума яких становила приблизно 60 000 фунтів стерлінгів, будуть втрачені.

Усе змінила розмова з друзями в місцевому парку, які вирішили підтримати її, а мерія продовжила терміни ремонту у зв'язку з пандемією.

Приступаючи до ремонту, Максін вирішила, що кухня і вітальня будуть нагорі, а дві спальні і ванна кімната — внизу. Таке рішення багатьом знайомим дівчини здалося дещо дивним.

Отримана від мерії фора за часом дала змогу їй завершити роботу над верхнім поверхом. Максін пів року жила в кухні, поки ремонтувала перший поверх.

Усі зусилля себе виправдали, і в результаті будинок, якому загрожувало знесення, перетворився на комфортне й затишне житло з ванною кімнатою, облицьованою сірою плиткою, головною спальнею з ліжком розміру "king-size" і підлогою з підігрівом, а також дверима патіо, що забезпечують прямий доступ до "двору" Максін.

Там, де раніше нагорі була ванна кімната, облаштовано сходовий майданчик, що веде до комфортабельної кухні та вітальні відкритого планування з сучасними меблями з Ikea і зоною відпочинку.

За словами господині будинку, верхній поверх — це те місце, де вона може займатися йогою, читати і відпочивати.

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