Тісто для млинців без грудочок: три прості поради

Дотримуйтесь лише кількох простих порад, щоб позбутися грудочок і приготувати ідеальне тісто для млинців.

Ви мрієте про ідеальні повітряні млинці? Дотримуйтесь кількох простих порад кулінарів французького сайту cuisinesAz, щоб позбутися грудочок і приготувати ідеальне тісто для млинців.

Просівайте борошно

Головне в тісті для млинців — аби борошно не збиралося в грудочки в рідкому тісті. Для цього обов'язково просіюйте його перед додаванням. Фахівці пояснили, що коли борошно пропустити через решето, то додаючи його в миску, ви ефективно розподілите зернятка й отримаєте рідку порошкоподібну текстуру без шматочків.

Якщо ви вибрали рідке борошно, а не класичне, всі шанси на вашому боці.

Фото: pinterest.com

Стежте за температурою

Якщо ви зберігаєте яйця в холодильнику, як і багато хто з нас, не забудьте дістати їх заздалегідь. Щоб тісто вийшло однорідним, вони мають бути кімнатної температури.

Щодо молока, цього разу знайдіть час, щоб злегка нагріти його, але не доводьте до кипіння! Досить нагріти його в мікрохвильовій печі або пару секунд у каструлі на кілька градусів, і тоді його буде легше розвести — молоко краще змішується з борошном, коли воно гаряче.

Фото: pinterest.com

Видаліть грудочки

Оскільки жодна порада не є на 100% бездоганною, може трапитися так, що в тісті для млинців усе ж таки з'являться небажані грудочки. Експерти підказують, як усунути їх легко і без зусиль. Якщо у вас є міксер або блендер, просто збийте тісто. Цей спосіб ефективніший, ніж віночок або навіть електричний міксер, і дає змогу зробити ваше тісто ідеальним.

Фото: pinterest.com

Якщо ж у вас немає цих чудових пристроїв, не проблема. Дістаньте решето і процідіть тісто для млинців так само, як ви просіювали борошно. Грудочки залишаться на решеті, і вам залишиться тільки розчавити їх дерев'яною ложкою, а потім знову замісити тісто.

Раніше Фокус публікував рецепт млинцевого торта з ніжним кремом. Торт із тонких млинців приготувати набагато простіше, ніж більш традиційний торт із коржами, які потрібно випікати в духовці. Млинці доповнюються ніжним кремом і свіжими ягодами та фруктами.