Як зберегти гостроту і ясність розуму з віком: 7 способів стимулювати мозок

Мозок, як і тіло, потребує стимуляції та навантаження. Щоб зберегти здоров'я мозку якомога довше, існує кілька перевірених способів.

З віком наш мозок зазнає як структурних, так і функціональних змін. Згодом це може призвести до зниження когнітивних здібностей, пам'яті та навіть емоційної регуляції. Певні чинники способу життя можуть прискорити старіння мозку, і наша генетика також відіграє свою роль. Однак якщо ви постійно стимулюватимете свій мозок і постійно даватимете йому роботу, цього можна уникнути, розповіла Керрі Дітцель, докторка філософії, директорка відділу "Геропсихологія та нейропсихологія" у відділенні поведінкового здоров'я на Бейкер-стріт у Лондоні, та інші експерти в блозі письменниці Марти Стюарт.

"Подібно до м'язів і старої приказки: "Якщо ви їх не використовуєте, ви їх втратите", використання мозку може допомогти захистити його до певної міри від типового погіршення та уповільнення пам'яті", — каже Дітцель.

За її словами, цілеспрямовані дії щодо поліпшення здоров'я мозку повертають контроль у ваші руки, що дуже обнадіює і може навіть допомогти вам і далі приділяти пріоритетну увагу своєму здоров'ю.

Побільше фізичної активності

Фізичні вправи — одна з найкращих речей, які можуть принести користь не лише тілу, а й мозку. Дітцель радить обрати заняття, яке вам до вподоби і яке конкретно націлене на ваше серце та серцево-судинну систему. Це можуть бути швидкі прогулянки, йога, пілатес, силові вправи або плавання.

"Переосмисліть своє уявлення про тренування, переходячи від простої втрати ваги або тонусу м'язів до здоров'я мозку. Часто ми втрачаємо мотивацію до тренувань, якщо не спостерігаємо результатів у вигляді втрати кілограмів на вагах. Але якщо ви можете нагадати собі, що кожного разу, коли ви тренуєтеся, ви даєте своєму мозку додаткову дозу і потенційно захищаєте його від зниження когнітивних функцій, тоді ви, можливо, отримаєте додаткову мотивацію і відчуєте позитивне ставлення до цього заняття", — підкреслює Дітцель.

Слухайте різну музику

Прослуховування музики миттєво впливає на настрій, а також на здоров'я мозку.

"Було доведено, що захоплення різними стилями музики має позитивний вплив як на емоційні, так і на когнітивні функції мозку. Це може вплинути на процеси навчання і пам'яті, сприяти розвитку слухових навичок, а також поліпшити увагу і пам'ять, що робить його цінною практикою для загального здоров'я мозку", — рекомендує Надя Кументас, докторка натуропатичної медицини.

Спробуйте створювати плейлисти різних жанрів і використовуйте музику протягом дня, щоб підняти настрій і зарядитися енергією.

Виберіть мотиваційну музику для вправ, заспокійливу — для відпочинку, а треки, що надихають, — для творчої роботи.

Підбір музики під настрій і заняття стимулює роботу мозку Фото: Freepik

Спілкуйтеся з друзями

Люди — соціальні істоти. Підтримка здорових стосунків із друзями та сім'єю — чудовий спосіб стимулювати свій мозок і почуватися краще.

"Здорові стосунки важливі, особливо з віком, з багатьох причин. Вони можуть забезпечити підтримку, яка має вирішальне значення під час перехідного періоду та змін у здоров'ї, які відбуваються з віком, а також зменшити ізоляцію. Самотність часто призводить до депресії, яка провокує зниження фізичної активності та споживання поживних речовин", — пояснює Пунам Десаї, докторка медичних наук, лікар відділення невідкладної допомоги та експертка з довголіття з Нью-Йорка.

Проведення часу з іншими також дає відчуття мети і приналежності, і навіть повсякденні розмови та дискусії можуть виявитися дуже стимулюючими.

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Читайте книги

Відкладіть телефон і візьміть книгу. Чи віддаєте ви перевагу насиченому любовному роману, захопливій науково-популярній літературі або похмурій загадці, читання принесе масу переваг для вашого мозку. Воно надихає на критичне мислення, розширює словниковий запас і мову, покращує концентрацію і допомагає пам'яті, коли ви стежите за сюжетними лініями, запам'ятовуєте нову інформацію.

Керуйте своїм стресом

Погано керований хронічний стрес може завдати серйозної шкоди нервовій системі, а також емоційному та психічному здоров'ю. Дослідження показують, що це також може негативно вплинути на фізичне благополуччя.

"Коли стрес високий, ми наражаємося на ризик виникнення почуття тривоги і печалі, які можуть призвести до таких речей, як поганий апетит, погіршення сну і зміни в концентрації та увазі. Якщо старіння вже впливає на ваше мислення, стрес може тільки посилити ці труднощі", — попереджає Дітцель.

Вона пропонує подумки відстежувати рівень стресу. З'ясуйте, що викликає у вас стрес і які дії допомагають зменшити ці почуття. Також згадайте, які заняття в минулому приносили вам радість і зводили до мінімуму занепокоєння.

Знайдіть хобі, які створюють відчуття мети

Відчуття сильної цілеспрямованості — найважливіша частина людського досвіду, і, можливо, з віком це стає ще важливішим.

"Коли ми прощаємося з деякими ролями та обов'язками, які ми виконували раніше в житті, наприклад, з турботою про дітей або нашими заняттями, ми схильні до замкнутості, незадоволеності та потенційної недостатньої стимуляції життям. Це може бути фактором ризику", — продовжує докторка.

Хобі не тільки заспокоює, а й розвиває творче мислення і навички, не даючи мозку лінуватися Фото: miridei.com

Дозвольте собі лінуватися

Хоча нудьгу часто розглядають як негативний стан розуму, докторка Кументас посилається на дослідження, яке засвідчило, що час прокрастинації може насправді викликати підвищення творчих здібностей, саморефлексії та навичок розв'язання проблем.

"Наприклад, дослідження виявили, що нудьга може спонукати людей шукати більш стимулюючі та творчі заняття, що сприяє майбутньому плануванню та особистому розвитку. Крім того, нудьга може виступати як мотиваційний інструмент, підштовхуючи людей до досягнення нових цілей і можливостей навчання", — вважає Кументас.

Виділяйте 20-30 хвилин щотижня, щоб практикувати усвідомленість і вивчати навколишнє середовище — без телефонів, музики, телевізора та інших відволікаючих чинників.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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