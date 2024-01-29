До посту чи дієти: рецепт макового пирога

Для приготування ароматної випічки нам знадобиться менше години. Чорнослив можна замінити на курагу, цукати чи інші сухофрукти.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як піст чи дієту зробити солодкими та смачними. Рецептом макового пирога з чорносливом ресторатор ділиться на своєму сайті.

ІНГРЕДІЄНТИ:

400 мл олії;

200 мл води;

200 г цукру;

⅓ ч.л. солі;

2 ч.л. ванільного цукру;

100 г маку;

2 ч.л. кориці;

150 г чорносливу;

800 г борошна;

4 ч.л. розпушувача.

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Поки духовка розігрівається до 180 градусів, у велику миску вливаємо 400 мл олії та 200 мл води. Не змішуємо їх, просто поміщаємо разом. Всипаємо туди ж 200 г цукру та ⅓ ч.л. солі, легенько мішаємо.

Після цього всипаємо 2 ч.л. ванільного цукру,100 г маку та 2 ч.л. кориці, мішаємо вінчиком. Нарізаємо 150 г чорносливу (кожен начетверо) і додаємо до інших інгредієнтів.

Всипаємо 800 г борошна та 4 ч.л. розпушувача, мішаємо до однорідності,, щоб не було грудочок.

Виливаємо тісто у квадратну форму розміром приблизно 24 на 24 см. Печемо пиріг 40 хвилин. Його можна подавати як гарячим, так уже охолодженим, нарізавши перед тим на квадратики.

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