До посту чи дієти: рецепт макового пирога
Для приготування ароматної випічки нам знадобиться менше години. Чорнослив можна замінити на курагу, цукати чи інші сухофрукти.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як піст чи дієту зробити солодкими та смачними. Рецептом макового пирога з чорносливом ресторатор ділиться на своєму сайті.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 400 мл олії;
- 200 мл води;
- 200 г цукру;
- ⅓ ч.л. солі;
- 2 ч.л. ванільного цукру;
- 100 г маку;
- 2 ч.л. кориці;
- 150 г чорносливу;
- 800 г борошна;
- 4 ч.л. розпушувача.
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Поки духовка розігрівається до 180 градусів, у велику миску вливаємо 400 мл олії та 200 мл води. Не змішуємо їх, просто поміщаємо разом. Всипаємо туди ж 200 г цукру та ⅓ ч.л. солі, легенько мішаємо.
Після цього всипаємо 2 ч.л. ванільного цукру,100 г маку та 2 ч.л. кориці, мішаємо вінчиком. Нарізаємо 150 г чорносливу (кожен начетверо) і додаємо до інших інгредієнтів.
Всипаємо 800 г борошна та 4 ч.л. розпушувача, мішаємо до однорідності,, щоб не було грудочок.
Виливаємо тісто у квадратну форму розміром приблизно 24 на 24 см. Печемо пиріг 40 хвилин. Його можна подавати як гарячим, так уже охолодженим, нарізавши перед тим на квадратики.
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