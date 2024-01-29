Що з'їсти, щоб поліпшити роботу мозку? 7 варіантів із високим вмістом білка

Мозок дуже важливий та складний орган, від злагодженої роботи якого залежать наша свідомість, спогади, інтелект, емоції, почуття і рухові здібності. Щоб зберегти й поліпшити ці життєво важливі функції, дотримуйтеся збалансованої дієти, багатої на білок.

Згідно з дослідженнями, до основних поживних речовин, що поліпшують роботу нервової системи, належать жирні кислоти омега-3, поліфеноли, клітковина, вітаміни групи B, вітамін D, залізо, цинк, йод і білок. Але одна з цих поживних речовин відіграє вирішальну роль у виробництві нейротрансмітерів, які є хімічними посланцями, що передають повідомлення від однієї нервової клітини до іншої. І це білок. Наша нервова система потребує достатньої кількості білка для отримання амінокислот, щоб мати можливість правильно функціонувати. Про це пише Eating Well.

Перед вами 7 найкращих продуктів із високим вмістом білка для підтримки здоров'я мозку.

Лосось

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Завдяки рожевому відтінку і насиченому смаку, лосось багатий на білок і поживні речовини, які роблять його ідеальною їжею для мозку. За даними Міністерства сільського господарства США, у порції лосося вагою 85 г міститься 22 грами білка. Не кажучи вже про те, що лосось є чудовим джерелом вітаміну D і жирних кислот омега-3. Дослідження показують, що мозок на 35% складається з жирних кислот омега-3, які сприяють пізнанню, пам'яті, навчанню і кровообігу в мозку.

Горіхи

Якщо ви шукаєте хрустку, легку закуску, корисну для вашого мозку, суміш горіхів — чудовий вибір, багатий білком. Дослідження 2020 року показало, що регулярне вживання різних горіхів пов'язане з поліпшенням когнітивних функцій. Горіхи, такі як арахіс, також містять неабияку частку білка: за даними Міністерства сільського господарства США, 7 грамів в одній порції вагою 30 г. Зокрема, волоські горіхи відомі своїми корисними властивостями для підтримки мозку завдяки високому вмісту жирних кислот омега-3.

Грецький йогурт із чорницею

Фото: Freepik

Вершкова текстура грецького йогурту в поєднанні з солодким, але терпким смаком чорниці — ідеальний перекус із високим вмістом білка, який може творити дива для здоров'я вашого мозку. За даними Міністерства сільського господарства США, порція простого грецького йогурту вагою 200 г містить 20 грамів білка. Якщо це недостатньо вражаюче, то вчені також довели, що пробіотики, подібні до тих, що містяться в грецькому йогурті, сприяють взаємодії між кишківником і мозком, що може поліпшити когнітивне і психічне здоров'я. Додавши в йогурт чорниці, ви отримаєте додатковий бонус у вигляді антиоксидантів, що захищають мозок.

Едамаме

Вживання рослинних джерел білка, таких як едамаме, — чудовий спосіб поліпшити функції вашого мозку. За даними Міністерства сільського господарства США, всього 1 чашка приготованих едамаме містить 18 грамів повноцінного білка. Крім вмісту білка, вони також багаті на клітковину, фолієву кислоту, залізо, холін і рослинні сполуки, звані ізофлавонами, що можуть принести користь здоров'ю вашого мозку. Фактично, дослідження 2020 року, опубліковане в Nutrition Reviews, показало, що ізофлавони сої можуть поліпшити когнітивні функції, а саме пам'ять, у дорослих.

Кіноа

Фото: Freepik

Едамаме — не єдиний повноцінний рослинний білок у цьому списку. За даними Міністерства сільського господарства США, кіноа також є повноцінним білком, який містить 8 грамів на 1 чашку приготованого продукту. Що стосується підтримки вашого психічного здоров'я, в огляді 2023 року, опублікованому в журналі Advances in Nutrition, , наголошується, що вживання більшої кількості цільнозернових продуктів, зокрема кіноа, може бути пов'язане з поліпшенням настрою та зниженням занепокоєння.

Яйця

Щоб підвищити розумові здібності, зваріть на перекус або на сніданок одне-два яйця. За даними Міністерства сільського господарства США, одне зварене круто яйце містить 6 грамів білка. Це означає, що ви можете отримати до 12 грамів білка, якщо виберете два варених яйця. Яйця також є неймовірним джерелом холіну і лютеїну. Є згадка про те, що лютеїн допомагає зменшити ризик зниження когнітивних функцій у зрілому віці.

Гарбузове насіння

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Гарбузове насіння маленьке, але в кожній порції міститься вражаюча кількість білка. За даними Міністерства сільського господарства США, у 30 г насіння гарбуза міститься 8 грамів білка. Зокрема, насіння гарбуза багате на амінокислоту триптофан. Триптофан у насінні гарбуза може перетворюватися на нейромедіатор серотонін, який допомагає підтримувати психічне здоров'я, пам'ять і багато іншого.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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