Простий рецепт лазаньї із соусом бешамель

Слово "лазанья" походить зі Стародавньої Греції. Раніше воно звучало, як laganon – пласкі листи тіста для пасти прямокутної чи квадратної форми, запечені чи обсмажені на вогні.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як легко приготувати лазанью. Рецептом популярної італійської страви ресторатор ділиться на своєму сайті.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для основи:

800-900 г телячого фаршу (або асорті);

1 склянка томатного соку (або томатного соусу до смаку);

3 ст. л. оливкової олії;

1 ріпчаста цибуля;

3 зубчики часнику;

2 стебла селери;

100 мл червоного сухого вина;

300 г твердого сиру;

70 г пармезану;

15-16 листів лазаньї;

3 гілочки базиліка (для подачі);

до смаку сіль і перець.

Для соусу бешамель:

800 мл-1 л молока;

80-100 г вершкового масла (+20 г для змащування форми);

80-100 г борошна;

¼ ч. л. меленого мускатного горіха (чи натертого);

1-2 дрібки солі.

Поки духовка буде розігріватися до 180 градусів, ми готуватимемо соус бешамель. Ру – це основа соусу. Її готуємо в першу чергу. Перший спосіб приготування: розтопити на пательні чи в сотейнику 80-100 г вершкового масла і додати стільки ж борошна, просмажити все разом протягом трьох хвилин. Другий спосіб: спочатку підрумʼянити борошно в сухому сотейнику, постійно помішуючи протягом 1 хвилини, доки не з’явиться характерний горіховий аромат та борошно не стане трохи золотавим. Після цього додаємо вершкове масло і все добре мішаємо вінчиком до отримання однорідної маси.

Переходимо до наступного етапу приготування лазаньї. Тонкою цівкою вливаємо 0,8-1 л холодного молока, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. При цьому дуже важливо добре мішати соус вінчиком.

Заварюємо соус, продовжуючи постійно помішувати на середньому вогні, поки він не буде схожим на рідку сметану. Додаємо трохи солі до смаку і ¼ ч. л. меленого мускатного горіха, мішаємо. Свіжий горіх варто натерти на мілкій тертці. Соус бешамель готовий.

Приступаємо до приготування соусу болоньєзе – м'ясного складника основної страви. Цибулину і 3 зубчики часнику нарізаємо дрібними кубиками. Розігріваємо пательню з 3 ст. л. оливкової олії та смажимо цибулю із часником кілька хвилин.

Стебла селери (2 шт.) очищуємо від грубих волокон і нарізаємо тонкими слайсами. Додаємо до пательні з цибулею і смажимо все разом ще 2-3 хвилини.

Додаємо 800-900 г фаршу і, постійно помішуючи дерев'яною лопаткою, розбиваємо його на маленькі шматочки. Додаємо 100 мл червоного сухого вина і випаровуємо його 5 хвилин.

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Після цього вливаємо склянку томатного соку і тушкуємо суміш ще 5-10 хвилин. Додаємо сіль та перець.

Натираємо на крупній тертці 300 г твердого сиру. Беремо прямокутну керамічну форму для запікання. Змащуємо її 20 г вершкового масла. На дно форми кладемо невелику кількість соусу бешамель.

Після цього розподіляємо листи лазаньї, щоб вони вкрили дно форми.

Беремо третину соусу болоньєзе, рівномірно розподіляючи листами лазаньї за допомогою ложки або лопатки.

Після цього додаємо невелику кількість соусу бешамель. Треба, щоб він рівномірно розподілився периметром форми.

Посипаємо третиною тертого твердого сиру (він теж повинен рівномірно розподілитися).

Після цього накриваємо листами лазаньї та робимо ту саму процедуру ще 2-3 рази залежно від висоти форми. Останній шар листів лазаньї потрібно полити молочним соусом бешамель і посипати його 70 г пармезану, натертим на дрібній тертці.

Ставимо лазанью в духовку з температурою 180 градусів на 40-50 хвилин до появи рум'яної скоринки. Гарячу італійську страву дістаємо з духовки та відставляємо на 15 хвилин, після чого нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу з листочками базиліку і свіжомеленим чорним перцем.

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