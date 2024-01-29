Оберіть одну з чотирьох карт і дізнайтеся, що на вас чекає цього тижня

Карта дня та Таро прогноз — це сучасні методи передбачення майбутнього або методи для отримання порад від всесвіту. Нині карти Таро — часто використовують як інструмент для проведення прогнозів, а карта дня чи тижня — це один з методів отримання коротких порад або вказівок на певний період. Цей спосіб може допомогти задуматися, зосередитися або знайти певні підказки для себе.

Це може бути корисним для отримання кращого розуміння ситуації, прийняття рішень або пошуку напрямку в майбутньому. Саме тому таролог та фахівець з езотеричних практик Катерина Сербін підготувала розклад з чотирьох карт на останній тиждень січня та перші дні другого місяця нового 2024 року — лютого.

Для цього уважно подивіться на карти та інтуїтивно оберіть ту карту, яка вам більше всього імпонує.

Нижче ви можете побачити, яку карту обрали та прочитати розшифровку, що для вас підготував цей тиждень з 29 січня до 4 лютого.

Прогноз Таро

Карта 1

Карта радить слухати свою інтуїцію, передчуття, звернути увагу на сни на цьому тижні.

Ця карта повідомляє, що потихеньку вийде на світ інформація, яка змусить подивитися на все під іншим кутом. Розкриється якась таємниця.

Також можливо вам доведеться провести деякий час у роздумах, більше у пошуку спокою, ніж відповідей та рішень.

Індивідуальне пізнання, розвиток талантів, духовна мудрість. Знання, навчання, вивчення та розуміння чогось. Особливо це стосується езотеричних знань.

Карат 2

Ця карта говорить про конкретні вчинки, працю, стабілізацію досягнутого. Вам випаде можливість плідно працювати, здійснити те, що довго відкладалося, або прибрати з дороги те, що заважає.

Є можливість початку гарячої пори перевірок та заліків, ситуацій, де дії людини оцінюються зі сторони. Втілення в життя проєкт, рух уперед, розвиток професійних навичок, набуття міцних знань. також карта вказує на можливість об’єднання зусиль. Тобто для вирішення проблем потрібна як мінімум ще одна чи навіть дві людини, допомога якихось експертів, консультантів, порадників.

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Карта 3

Карта несе можливість розслабитися, погуляти на славу, добре провести час, не турбуючись про майбутнє, побалувати себе. Якщо ж занепокоєння є, то карта каже, що все буде добре і віщує сприятливий фінал. Чекайте приємних подій.

Це дуже сильний знак радості та благополуччя, щасливих часів. У всякому разі, зараз усі страждання та турботи позаду, у житті починається новий, світлий період. Карта символізує захищеність від мінливості долі. Як основа питання говорить про потребу відновлення, пошук максимально приємного та корисного проведення часу, найбільшого емоційного задоволення.

Порада: відкритися гармонії та радості, довірливо дивитися у майбутнє. Карта каже: "Зараз все зроблено правильно, люди та події налаштовані на твою користь, все працює на тебе, це твоя година".

Карта 4

Ця карта обіцяє повільне, але вірне просування. Ви щось затіяли і чимось зайняті, все в ваших руках, і все йде правильно, але вимагає уваги до деталей та продовження зусиль. Вміла, майстерна і дуже ретельна робота, якась справа. Гранична концентрація та повне занурення у роботу, що сама собою може бути щастям чи нещастям в людини. Але все-таки, зазвичай, карта каже, що людина "увійшла в смак" справи, вона стала для неї творчою і приносить задоволення і пізнання.

Це карта творення, цілеспрямованого використання енергії, накопичення та застосування умінь. Про щоб не йшлося, це шлях особистих зусиль, який повільно, але вірно веде до добрих результатів.

Порада: робити і далі стільки, скільки необхідно, і якнайретельніше, щоб досягти успіху. Людина сама коваль свого щастя, тож слід засукати рукава — і вперед!

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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