Чорногуз, гайстер: які існують назви птахів українською (відео)

Відомий педагог закликає берегти мову наших предків, поглиблюючи знання та дізнаючись нові слова. Лише птах лелека має низку цікавих синонімів.

Філолог Олександр Авраменко розповів, які в українській мові є цікаві назви птахів. Знаннями відомий мовознавець поділився в одному зі своїх мініуроків.

Наприклад, тільки лелека має кілька різноманітних назв — чорногуз, гайстер, боцюн, бузько, бусол.

Олександр Авраменко розповів, що "гуз" (гузка, гузно) — це задня частина. Оскільки в цього птаха вона чорна, тому лелека і отримав назву "чорногуз".

Мовознавець закликає берегти мову наших предків, поглиблюючи знання та дізнаючись нові слова.

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий український педагог, дослідник і популяризатор мови, письменник, філолог, літературознавець, теле- і радіоведучий. Він відомий своїми мініуроками, у яких навчає українців говорити без помилок, викорінюючи суржик. Педагог також видає книги для підготовки до різноманітних іспитів з мови.

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