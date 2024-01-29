Як виростити ідеальну орхідею: поради та лайфхаки

Фаленопсис, або орхідея-метелик, найкраще підходять для вирощування вдома. Вони досить невибагливі, але є кілька секретів.

Орхідея-метелик, яка також відома, як орхідея Фаленопсис або місячна орхідея, славиться своїми ефектними кольорами і простотою в догляді. І останнє твердження вірне: за фаленопсисом настільки легко доглядати, що навіть новачки в кімнатних рослинах зможуть підтримувати його цвітіння, що робить цю орхідею ідеальним подарунком. Як доглядати за орхідеями, пише BHG.

Квіти метеликової орхідеї бувають різних кольорів, включно з білим, фіолетовим, рожевим, лососевим або жовтим, а також є крапчасті екземпляри. Орхідеї фаленопсис ростуть у теплому і вологому кліматі Південно-Східної Азії, Індії, Тайваню, Китаю, Нової Гвінеї та Австралії. У дикій природі їх часто можна зустріти зростаючими на деревах, де вони можуть закріпити своє коріння в стовбурах або гілках і скористатися вологою і розсіяним сонячним світлом, що проникає крізь листя.

Як виростити метеликову орхідею

На відкритому повітрі фаленопсис може вижити тільки в найтеплішому кліматі. Так що найкраще його ростити все-таки в горщику. При вирощуванні в приміщенні метеликові орхідеї насолоджуються яскравим непрямим світлом, тому ви можете тримати їх практично в будь-якому місці в яскраво освітленій кімнаті й насолоджуватися їхніми приголомшливими кольорами цілий рік.

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Поради щодо догляду за орхідеєю фаленопсис

Світло

Орхідеї-метелику буде найкраще в добре освітлених місцях вашого будинку, де вона буде захищена від прямих сонячних променів. Середнє або яскраве світло з вікна, що виходить на південь або захід, сприятиме цвітінню цієї тропічної красуні протягом тривалого періоду часу. Ця орхідея теж переносить слабке освітлення, але цвіте краще, коли світло яскравіше. Розташуйте рослину так, щоб вона була захищена від прямих полуденних сонячних променів, які можуть обпалити листя.

Ґрунт і вода

Якщо ви починаєте з нуля або пересаджуєте фаленопсис, посадіть його в шматочки кори, або мох-сфагнум. Якщо ви вирощуєте орхідею в ґрунтовій суміші, коріння з більшою ймовірністю загниє і помре. Як тільки посадкове середовище почне руйнуватися і почне нагадувати ґрунт, імовірно, настав час пересадити рослину в контейнер більшого розміру зі свіжою корою або мохом.

Орхідея Фаленопсис Фото: Pexels

Орхідеї віддають перевагу життю в сухому кліматі, принаймні, коли справа стосується їхнього коріння (але вологість — це зовсім інша історія). Поливайте рослину тільки тоді, коли кора або мох, в якому вона посаджена, висихають (приблизно кожні 10-14 днів). Кожного разу, коли ви беретеся за цю роботу, дозволяйте воді текти через посадкове середовище і дренажні отвори протягом декількох хвилин.

Температура і вологість

Орхідеї-метелики, як правило, переносять ті ж температури, що й люди, тому середня температура в приміщенні має зробити ваш фаленопсис щасливим.

Орхідея Фаленопсис

Як і багато тропічних рослин, метеликова орхідея прекрасно себе почуває у вологому середовищі. Якщо рівень вологості у вашому будинку низький (ідеальний варіант для рослини — 50-70%), ви можете підвищити вологість навколо орхідеї, помістивши її на тацю з галькою. Частково заповніть піддон водою, переконавшись, що орхідея знаходиться значно вище ватерлінії. Вода буде поступово випаровуватися, зволожуючи повітря навколо рослини. Ви також можете підвищити вологість, згрупувавши орхідею з іншими кімнатними рослинами.

Добрива

Орхідеї-метелики ростуть зі стійкою і постійною швидкістю, тому для підтримки оптимального здоров'я їм корисно невелике регулярне внесення добрив. Однак орхідеї-метелики не терплять перегодовування. При визначенні частоти внесення добрив враховуйте швидкість росту вашої рослини. Розсада, ймовірно, потребуватиме частіших підживлень, тоді як старіші, повільно зростаючі рослини потребуватимуть менш частих підживлень. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці і вносьте добрива для орхідей кожні 1-2 тижні влітку і кожні 3-4 тижні взимку.

Обрізка

Орхідеї-метелики — це моноподіальні орхідеї, що означає, що ріст відбувається за рахунок одного стебла і кореневої системи. Для цього типу орхідей обрізка не обов'язкова, оскільки старе листя має тенденцію опадати природним шляхом у міру появи нових пагонів. Якщо старі, зів'ялі стебла, квіти і листя не опадають або якщо хвороба очевидна, ви можете видалити уражені частини гострими стерильними секаторами. Будьте обережні й обрізайте стебло трохи вище найвищого здорового вузла, нижче найнижчої зів'ялої квітки. Сухі, коричневі стебла можна обрізати до ґрунту.

Посадка і пересадка

Вашу орхідею, найімовірніше, доведеться пересаджувати кожні один-три роки, залежно від швидкості її зростання і умов навколишнього середовища, але, можливо, їй не знадобиться горщик більшого розміру. Іноді орхідеї-метелики переростають контейнер, але найчастіше орхідеї необхідно пересаджувати, щоб замінити живильне середовище. Щороку шукайте ознаки того, що ваша орхідея росте в горщику, і перевіряйте, чи не почало руйнуватися живильне середовище. Якщо будь-який з цих факторів має місце, прийшов час пересаджувати.

Орхідея Фаленопсис

Щоб зменшити стрес для рослини, почекайте, поки орхідея не перестане цвісти — найімовірніше, навесні або восени. Виберіть горщик такого ж розміру, як ваш поточний горщик, або трохи більший. Ви також можете повторно використовувати наявний у вас горщик (за умови, що ваша орхідея не переросла його), але вам доведеться викинути кору і замінити її на нову.

Коли ви будете готові, дістаньте рослину з контейнера й акуратно розчешіть коріння пальцями. Гострими стерильними ножицями обріжте мертве або зморщене коріння. Помістіть кілька дюймів нової ґрунтової суміші для орхідей або суміші кори в новий або чистий контейнер і тримайте рослину на повітрі, поки ви закладаєте суміш навколо коренів. Як тільки ваша орхідея буде надійно закріплена в новому контейнері, полийте її, як зазвичай.

Шкідники та проблеми

Найпоширеніші проблеми, що вражають орхідеї, викликані неправильним поливом. Дайте орхідеї занадто багато води, і можуть розвинутися бактеріальні захворювання, такі як коричнева або чорна гниль. Якщо вона не отримає достатньо води, вона може зневоднюватися, втрачати коріння і загнивати. Орхідеї-метелики також можуть страждати від грибкових захворювань, таких як плямистість листя, ураження листя і квітів.

Орхідея Фаленопсис

Найпоширенішими шкідниками метеликових орхідей є попелиця і борошнистий червець. Промийте орхідею і протріть листя, якщо ви побачите шкідників.

Як розмножувати метеликову орхідею

Для більшості домашніх виробників найбільш ефективним методом розмноження є розсада, відома як кейкіс. Ці крихітні клони рослин розвиваються на квітковому стеблі і являють собою абсолютно окремі орхідеї. Ви можете залишити їх на рослині (деякі виробники надають перевагу цьому), але паростки будуть забирати ресурси у материнської рослини, якщо їх не видалити. Якщо ви не хочете вирощувати кейки в нову рослину, просто зріжте її гострим стерильним ножем.

Щоб видалити кейкі і виростити його, почекайте, поки він досягне приблизно 6 см у довжину, і зріжте його з рослини стерильним лезом, зберігаючи при цьому коріння кейкі недоторканими. Помістіть кейкі в окремий горщик зі зволоженим середовищем з кори і щодня обприскуйте паросток, поки він приживається в новому контейнері.

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