Молитва-оберіг за українських захисників

Вже другий рік поспіль українці загадують одне єдине бажання на всіх — перемогу. З вірою в серці щодня віряни моляться за те, щоб цей день настав якомога швидше. Вони просять у Бога благословення, здоровʼя та сили нашим воїнам.

Звісно, завдяки армії та нашим воїнам ця перемога з кожним днем все ближче. Саме тому, рідні, знайомі, друзі та просто небайдужі звертаються до Бога з проханням зберегти та захистити життя кожного захисника. Спеціально для Фокуса священник української православної церкви Іван Верескун розповів про варіанти молитви за захисників, які боронять Україну від ворога та агресора.

Молитва за українських воїнів та захисників

"Господь Бог Премилостивий хай ущедрить тебе; Господь Іісус Христос всілякі прохання благі хай подасть тобі; Господь Всемогутній хай визволить тебе від усілякої біди; Господь хай навчить тебе; Господь хай врозумить тебе; Господь хай допоможе тобі; Господь хай порятує тебе; Господь хай захистить тебе; Господь хай збереже тебе; Господь хай очистить тебе; Господь радості духовної хай сповнить тебе; Господь душі і тілу твоєму хай буде Заступником; Господь, як Милосердний і Благий Людинолюбець, прощення гріхів хай подасть тобі; Господь Бог Ісус Христос в день судний хай помилує тебе і хай благословить тебе в усі дні життя твого. Бо Йому належить всяка слава, честь і поклоніння, з Безначальним Його Отцем і з Пресвятим Благим і Животворящим Його Духом, нині і по всяк час і на віки вічні. Амінь".

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Фото: woman-praying

Також священник Іван Верескун пояснив, як правильно молитися за захисників, які вважаються зниклими безвісти.

"Наша з вами молитва адресується Богові, тому хто знає про людину все, всі деталі та всі обставини.Тому якщо ми будемо говорити своїми словами, наприклад: Господи, ти знаєш і бачиш становище цієї людини, ти знаєш всі умови в яких вона перебуває. Тобі відома її участь, тобі відомо все про її душу. Підтримай її там, де вона знаходиться, допоможи їй в обставинах в яких вона перебуває. Цими словами ми транслюємо підтримку в життя людини як у цьому світі, так і в світі вічному. Навіть якщо ми не знаємо всіх деталей, усіх обставин", — пояснив священник.

Молитова за воїна є особливо важливою, оскільки вона виявляє підтримку та захист тих, хто вступає в боротьбу за мир і безпеку. Не обов'язково для молитви йти в церкуву, знайдіть тихе місце, де ви зможете сконцентруватися на своїх молитвах і зверніться до Бога зі своїми словами. Варто розуміти і пам'ятати, що молитва — це особиста інтимна річ, тож ви також можете додати свої слова та індивідуальні прохання до Бога.

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