Не можете обійтися без перекусів? Ось кілька здорових ідей

Дієтологи стверджують, що головне в перекусах — їхня якість та обсяги. Вони попереджають: усе має бути в міру.

Ділимося з вами гарною новиною: пропонуємо вам 10 корисних перекусів, які допоможуть і отримати задоволення, і не набрати вагу, і не потрапити в пастку перекусів. Головне — щоб було все в міру, а продукти хорошої якості. Отже, вам залишилося вибрати один із тих корисних перекусів, які запропонували кулінари французького сайту cuisineАz.

Мигдаль, волоські горіхи, фундук, кеш'ю

Усі ці горіхи відомі своїм високим вмістом жирів та ідеально вписуються в поняття здорового перекусу. Крім того, вони ще багаті на омега-3, так звані незамінні жирні кислоти, які організм не може синтезувати самостійно і які захищають серцево-судинну, гормональну та запальну системи.

Найкраще варіювати різні плоди олійних культур, щоб отримати вигоду з кожного. Але врахуйте, що мигдаль багатий на білок і клітковину, що дасть більше відчуття ситості. Відрахуйте на перекус 10 горіхів і обов'язково сирі, тобто не бланшовані, а просто очищені.

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Смузі

Смузі також ідеально підходить для поповнення організму вітамінами, мінералами, антиоксидантами та клітковиною. Проте є одна умова — смузі має бути свіжим. Тому ті, що продаються в магазинах, — це просто приємний напій. Краще зробити смузі власноруч, для чого в блендері збийте смузі зі свіжих фруктів та овочів. Увага: не додавайте цукор!

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Овочевий сік

Овочеві соки — це також на 100% корисний напій, що містить вітаміни, мінерали та антиоксиданти овочів. Однак знову ж таки попереджаємо — обирайте соки, приготовані зі свіжих овочів. Якщо у вас є соковижималка, це навіть ліпше, адже це дасть змогу витягти з рослин максимальну кількість поживних речовин і вітамінів, обмежуючи при цьому їх окислення.

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Каші та мюслі

Суміш злаків, молочних продуктів і фруктів (свіжих, сушених і/або олійних культур), каші та мюслі являє собою абсолютно здоровий і збалансований перекус. Однак зверніть увагу на порцію — це має бути перекус, а не повноцінний сніданок. До того ж, обирайте низькокалорійні каші, такі як вівсяні пластівці. Уникайте хрустких сумішей, які часто надто багаті на жир і цукор.

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Свіжі фрукти

Будь-які фрукти — це завжди чудовий перекус, оскільки насичені вітамінами, мінералами та антиоксидантами. А ще свіжі фрукти містять максимальну кількість клітковини. Це змушує почуватися більш ситим до наступного прийому їжі.

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Сухофрукти

Для ласунів приготування закуски із сухофруктів, таких як курага, інжир, фініки, чорнослив — це чудовий спосіб потішити себе 100% корисними для гурманів ласощами. Однак врахуйте, що сухофрукти відносно калорійні. Для цього їжте сухофрукти з невеликого посуду і прибирайте вчасно пакет. Рекомендуємо після сухофруктів випити хорошого чаю або кави.

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Журавлина та ягоди годжі

Журавлина та ягоди годжі — ідеальна здорова закуска. Ці маленькі ягоди, багаті на антиоксиданти, містять також цінні вітаміни, позбавляти себе яких під час перекусу було б неправильно. І знову — зверніть увагу на кількість ягід.

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Шоколад

А ви знаєте, що за правильного вибору шоколад ідеально вписується в здоровий перекус? Краще обирати темний шоколад із вмістом какао не менше 70% і якомога простіший, тобто без мигдалю, фундука, апельсинової цедри, карамельних пластівців тощо. До речі, а ви знали, що чим вищий відсоток какао в шоколаді, тим менше місця залишається для цукру?

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Млинець

Млинець як перекус — напевно, експерти cuisineАz щось наплутали, подумали ви. Однак дієтологи пропонують не соромитися. Просто важливо не дозволяти собі більше одного млинця на день! В ідеалі — додайте до нього трохи фруктози, сиропу агави, ксиліту (березового цукру) або варення без додавання цукру.

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Компот

Якщо він домашній, тобто зварений за всіма правилами збереження вітамінів, то компот чудово вгамує відчуття голоду між прийомами їжі. Тільки обов'язково готуйте його без додавання цукру. Це може бути компот із яблук або груш, персиків, нектарина тощо. Щоб зробити компот ще смачнішим, додайте в нього корицю, ваніль, родзинки або ягоди годжі.

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Нагадаємо про 8 продуктів, які швидко вгамують голод і вбережуть від нездорових перекусів.

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