Глазуровані сирки - рецепт приготування вдома. Знадобиться всього 4 інгредієнти
Глазуровані сирки – це сирковий десерт з шоколадною, фруктовою або іншою глазурʼю. Глазуровані сирки користуються популярністю серед любителів солодкого і часто є одним із компонентів десертних столів. Звісно знайти цю смакоту на полицях магазинів простіше простого, однак і вдома приготувати глазуровані сирки також можна з легкістю.
Фокус підготував рецепт приготування домашніх глазурованих сирків із простих інгредієнтів.
Інгредієнти
- 300 грамів сиркової маси або жирного сиру (можна як домашній, так і з магазину);
- 30 грамів вершкового масла;
- 30 грамів кокосової стружки;
- 30 грамів цукрової пудри.
Для глазурі
- 200 грамів улюбленого шоколаду;
- 100 грамів горішків;
- 25 мілілітрів рослинної олії.
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Спосіб приготування
Крок 1
Якщо для приготування ви обрали сир, а не сиркову масу, тоді помістіть його в миску та розімніть до однорідності.
Крок 2
Додайте до сиру цукрову пудру, кокосову стружку та попередньо розтоплене вершкове масло і ретельно все перемішайте, поки не отримаєте гладку суміш.
Крок 4
За бажанням додайте кілька крапель харчового барвника, щоб зробити сирок певного кольору. Добре перемішайте, щоб розподілити барвник рівномірно.
Крок 5
З отриманої маси сформуйте спочатку однакові кульки, а вже з них зробіть бажану форму батончика.
Крок 6
Викладіть готові сирки на дошку чи тарілку та помістіть в холодильник на 1 годину, щоб вони затверділи.
Крок 7
Тим часом приготуйте глазур. Для цього на паровій бані або в мікрохвильовці розтопіть шоколад. До шоколаду додайте трішки рослинної олії та попередньо подрібнені горішки. Горішки додаються за бажанням.
Крок 8
Дістаньте з холодильника сирні заготовки натягніть їх на зубочистки та занурте в готову глазур. В шоколад можна опустити сирок декілька разів. Знову викладіть на дошку чи тарілку і відправте в холодильник до повного застигання шоколаду.
Смачного!
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