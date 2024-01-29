Глазуровані сирки - рецепт приготування вдома. Знадобиться всього 4 інгредієнти

Глазуровані сирки – це сирковий десерт з шоколадною, фруктовою або іншою глазурʼю. Глазуровані сирки користуються популярністю серед любителів солодкого і часто є одним із компонентів десертних столів. Звісно знайти цю смакоту на полицях магазинів простіше простого, однак і вдома приготувати глазуровані сирки також можна з легкістю.

Фокус підготував рецепт приготування домашніх глазурованих сирків із простих інгредієнтів.

Інгредієнти

300 грамів сиркової маси або жирного сиру (можна як домашній, так і з магазину);

30 грамів вершкового масла;

30 грамів кокосової стружки;

30 грамів цукрової пудри.

Для глазурі

200 грамів улюбленого шоколаду;

100 грамів горішків;

25 мілілітрів рослинної олії.

Читайте також:

З буряком: готуємо піцу в українському стилі

Простий рецепт лазаньї із соусом бешамель

Салат із куркою, маслинами, твердим сиром та авокадо: покроковий рецепт

Фото: https://odnaminyta.com/

Спосіб приготування

Крок 1

Якщо для приготування ви обрали сир, а не сиркову масу, тоді помістіть його в миску та розімніть до однорідності.

Крок 2

Додайте до сиру цукрову пудру, кокосову стружку та попередньо розтоплене вершкове масло і ретельно все перемішайте, поки не отримаєте гладку суміш.

Крок 4

За бажанням додайте кілька крапель харчового барвника, щоб зробити сирок певного кольору. Добре перемішайте, щоб розподілити барвник рівномірно.

Крок 5

З отриманої маси сформуйте спочатку однакові кульки, а вже з них зробіть бажану форму батончика.

Крок 6

Викладіть готові сирки на дошку чи тарілку та помістіть в холодильник на 1 годину, щоб вони затверділи.

Крок 7

Тим часом приготуйте глазур. Для цього на паровій бані або в мікрохвильовці розтопіть шоколад. До шоколаду додайте трішки рослинної олії та попередньо подрібнені горішки. Горішки додаються за бажанням.

Крок 8

Дістаньте з холодильника сирні заготовки натягніть їх на зубочистки та занурте в готову глазур. В шоколад можна опустити сирок декілька разів. Знову викладіть на дошку чи тарілку і відправте в холодильник до повного застигання шоколаду.

Смачного!

Читайте також:

Минтай у вершках під овочами: дуже смачна і корисна вечеря

Запечене філе індички з апельсинами: рецепт святкової страви

Оригінальні вареники з гречкою та кислою капустою: секрети закарпатської кухні