Хрустка та соковита узбецька самса - рецепт приготування в домашніх умовах
Самса — це традиційна страва кримськотатарської кухні, яка поширилася й у багатьох інших країнах Східної Європи та Азії. Це смажений пиріжок з тонкого шару тіста, як правило, в формі трикутника або півмісяця, з різною начинкою всередині. Класична начинка для самси включає м'ясо (зазвичай яловичину або баранину), цибулю, спеції та іноді картоплю.
Самса може бути смаженою або печеною, а її смак може змінюватися залежно від регіону. Вона є популярною закускою або швидким снеком у багатьох країнах. Як приготувати справжню узбецьку самсу у себе вдома розповіла кулінарний блогер Юлія Сенич.
Інгредієнти
- 500 грамів борошна;
- 250 мілілітрів води;
- 1 чайна ложка солі;
- 80 грамів вершкового масла для змащування тіста Начинка
- 500 грамів мʼяса;
- 350 грамів цибулі;
- 1 чайна ложка солі;
- спеції на смак (зіра/перець чорний/чилі);
- кунжут та жовток для змащення.
Спосіб приготування
Крок 1
Попередньо просіюємо борошно до якого додаємо сіль та воду кімнатної температури. Замішаємо до однорідності. Ми повинні отримати тугувате тісто.
Крок 2
Миску з тістом накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 30 хвилин відпочити.
Крок 3
Переходимо до приготування начинки. Мʼясо (можна обрати як свинину, курятину, так і яловичину, чи улюблене на смак) нарізаємо маленькими шматочками. До нього додаємо також мілко подрібнену цибулю.
Крок 4
До мʼяса та цибулі також додайте спеції. Можна додати улюблені на смак. Все ретельно перемішати до однорідності.
Крок 5
Дістаємо тісто та розділяємо на дві частини. Розказуємо тісто товщиною максимум 1 міліметр. Іншу частину потрібно накрити, щоб не обвітрилась.
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Крок 6
Розкачане тісто змащуємо попередньо розтопленим вершковим маслом, а після скручуємо з нього рулетик.
Крок 7
Готовий рулет розділяємо на 8 рівних частин. Притискаємо рукою, щоб отримати млинець і відправляємо в морозильну камеру на 20-30 хвилин.
Крок 8
Дістаємо тісто з холодильника і розкачуємо кожен шматок тіста орієнтовно діаметром 15 сантиметрів.
Крок 9
На кожен шматок викладаємо столову ложку начинки і защипуємо краї, щоб вийшов трикутник.
Крок 10
Викладаємо самсу на форму для запікання, змащуємо зверху жовтком та присипаємо кунжутом.
Крок 11
Відправляємо випікатись в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 35-45 хв. Смачного!
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