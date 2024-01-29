Хрустка та соковита узбецька самса - рецепт приготування в домашніх умовах

Самса — це традиційна страва кримськотатарської кухні, яка поширилася й у багатьох інших країнах Східної Європи та Азії. Це смажений пиріжок з тонкого шару тіста, як правило, в формі трикутника або півмісяця, з різною начинкою всередині. Класична начинка для самси включає м'ясо (зазвичай яловичину або баранину), цибулю, спеції та іноді картоплю.

Самса може бути смаженою або печеною, а її смак може змінюватися залежно від регіону. Вона є популярною закускою або швидким снеком у багатьох країнах. Як приготувати справжню узбецьку самсу у себе вдома розповіла кулінарний блогер Юлія Сенич.

Інгредієнти

500 грамів борошна;

250 мілілітрів води;

1 чайна ложка солі;

80 грамів вершкового масла для змащування тіста Начинка

500 грамів мʼяса;

350 грамів цибулі;

1 чайна ложка солі;

спеції на смак (зіра/перець чорний/чилі);

кунжут та жовток для змащення.

Спосіб приготування

Крок 1

Попередньо просіюємо борошно до якого додаємо сіль та воду кімнатної температури. Замішаємо до однорідності. Ми повинні отримати тугувате тісто.

Крок 2

Миску з тістом накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 30 хвилин відпочити.

Крок 3

Переходимо до приготування начинки. Мʼясо (можна обрати як свинину, курятину, так і яловичину, чи улюблене на смак) нарізаємо маленькими шматочками. До нього додаємо також мілко подрібнену цибулю.

Крок 4

До мʼяса та цибулі також додайте спеції. Можна додати улюблені на смак. Все ретельно перемішати до однорідності.

Крок 5

Дістаємо тісто та розділяємо на дві частини. Розказуємо тісто товщиною максимум 1 міліметр. Іншу частину потрібно накрити, щоб не обвітрилась.

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Крок 6

Розкачане тісто змащуємо попередньо розтопленим вершковим маслом, а після скручуємо з нього рулетик.

Крок 7

Готовий рулет розділяємо на 8 рівних частин. Притискаємо рукою, щоб отримати млинець і відправляємо в морозильну камеру на 20-30 хвилин.

Крок 8

Дістаємо тісто з холодильника і розкачуємо кожен шматок тіста орієнтовно діаметром 15 сантиметрів.

Крок 9

На кожен шматок викладаємо столову ложку начинки і защипуємо краї, щоб вийшов трикутник.

Крок 10

Викладаємо самсу на форму для запікання, змащуємо зверху жовтком та присипаємо кунжутом.

Крок 11

Відправляємо випікатись в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 35-45 хв. Смачного!

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