Галетне печиво "Марія" як з магазину - рецепт приготування в домашніх умовах

Галетне печиво Марія — це досить популярний різновид печива, яке часто купують дітлахам та дозволяють навіть при самих суворих дієтах. Воно має тонку і хрустку текстуру. Галетне печиво Марія часто використовують як основу для тарталеток, тістечок та чи інших десертів.

Звісно його легко знайти в супермаркетах, однак і вдома приготувати його не так вже й складно. Рецептом приготування в домашніх умовах поділилася блогер Дарина Іванова.

Інгредієнти на +/- 20 штук стандартного печива "Марія"

100 грамів борошна;

30 грамів крохмалю;

1 яйце;

1 столова ложка цукру;

2 столова ложка олії;

1 столова ложка молока;

1 чайна ложка ванільного екстракту або 1 упаковка ванільного цукру;

1/4 чайна ложка солі;

1/2 чайна ложка розпушувача.

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Спосіб приготування

Крок 1

У великій мисці змішуємо усі сипучі інгредієнти — попередньо просіяне борошно, крохмаль, цукор, розпушувач та сіль. Все ретельно перемішати до однорідності.

Крок 2

В окремій мисці зʼєднати всі рідкі інгредієнти- яйце, олію, молоко та ванільний цукор. Все взбити до однорідності.

Крок 3

Обʼєднати рідкі інгредієнти з сипучими і перемішати до однорідності. Повинні отримати мʼяке тісто, яке не липне до рук.

Крок 4

На відведеній поверхні розсипте трішки борошна та розкачайте отримане тісто до товщини 3 міліметрів.

Крок 5

За допомогою формочок або звичайного стаканчика виріжте бажану форму майбутнього печива.

Фото: https://pelensky.pro/

Крок 6

Візьміть форму для запікання, застеліть пергаментним папером та викладіть наше печиво.

Крок 7

По всьому периметру печива зробіть проколи виделкою або зубочисткою.

Крок 8

Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте заготовки печива готуватися на 10 хвилин.

Крок 9

Зверніть увагу, що даний різновид печива має світлий колір, тому чекати поки підрумяниться не потрібно. Після приготування дістаньте з духовки та залиште на 15 хвилин охолонути. Після перекладіть в сухий контейнер з кришкою. Смачного.

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