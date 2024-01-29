Галетне печиво "Марія" як з магазину - рецепт приготування в домашніх умовах
Галетне печиво Марія — це досить популярний різновид печива, яке часто купують дітлахам та дозволяють навіть при самих суворих дієтах. Воно має тонку і хрустку текстуру. Галетне печиво Марія часто використовують як основу для тарталеток, тістечок та чи інших десертів.
Звісно його легко знайти в супермаркетах, однак і вдома приготувати його не так вже й складно. Рецептом приготування в домашніх умовах поділилася блогер Дарина Іванова.
Інгредієнти на +/- 20 штук стандартного печива "Марія"
- 100 грамів борошна;
- 30 грамів крохмалю;
- 1 яйце;
- 1 столова ложка цукру;
- 2 столова ложка олії;
- 1 столова ложка молока;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту або 1 упаковка ванільного цукру;
- 1/4 чайна ложка солі;
- 1/2 чайна ложка розпушувача.
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Спосіб приготування
Крок 1
У великій мисці змішуємо усі сипучі інгредієнти — попередньо просіяне борошно, крохмаль, цукор, розпушувач та сіль. Все ретельно перемішати до однорідності.
Крок 2
В окремій мисці зʼєднати всі рідкі інгредієнти- яйце, олію, молоко та ванільний цукор. Все взбити до однорідності.
Крок 3
Обʼєднати рідкі інгредієнти з сипучими і перемішати до однорідності. Повинні отримати мʼяке тісто, яке не липне до рук.
Крок 4
На відведеній поверхні розсипте трішки борошна та розкачайте отримане тісто до товщини 3 міліметрів.
Крок 5
За допомогою формочок або звичайного стаканчика виріжте бажану форму майбутнього печива.
Крок 6
Візьміть форму для запікання, застеліть пергаментним папером та викладіть наше печиво.
Крок 7
По всьому периметру печива зробіть проколи виделкою або зубочисткою.
Крок 8
Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте заготовки печива готуватися на 10 хвилин.
Крок 9
Зверніть увагу, що даний різновид печива має світлий колір, тому чекати поки підрумяниться не потрібно. Після приготування дістаньте з духовки та залиште на 15 хвилин охолонути. Після перекладіть в сухий контейнер з кришкою. Смачного.
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