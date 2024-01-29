Рецепт котлет з радянської їдальні - ці смакота коштувала 11 копійок

Котлети з СРСР — це відома класична страва радянської кухні. Готується вона з соковитого фаршу, який загортають у шар сухарів чи борошно та смажать до золотистості. У розрізі котлети виходять соковитими та ніжними. Їх часто готують як доповнення до основного гарніру, наприклад, картопляного пюре, чи гречаної кашки. Ця страва є популярною у багатьох країнах колишнього СРСР та інших сусідніх країн.

Такі котлети часто можна зустріти в меню багатьох ресторанів і домашніх кухонь. Саме вони часто потрапляють до улюбленого вибору багатьох людей. Як ви могли помітити, назва "котлети з СРСР" є лише історичною назвою, і ніяк не пов'язана з політичними поглядами або певною епохою. Фокус підготував справжній рецепт тих самих котлети з СРСР.

Інгредієнти

800 грамів мʼясного фаршу;

150 грамів білого хліба;

70 мілілітрів молока;

1 велика цибулина;

2 зубчики часнику;

сіль, чорний перець – на смак;

звичайне борошно або панірувальні сухарі для обвалення;

рослинна олія – для смаження.

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Фото: Гастроном

Спосіб приготування

Крок 1

Для приготування краще всього обирати мʼясо свинини, однак за бажанням звісно можна і інші види мʼяса. Мʼясо нарізаємо на шматки та перекручуємо в мʼясорубці.

Крок 2

Шматки хліба замочуємо на 2 хвилин в молоці. Витискаємо молоко, а м'якушку відправляємо в мʼясорубку.

Крок 3

Через мʼясорубку також перепустіть велику цибулину та два зубчики часнику.

Крок 4

До готового фаршу додайте спеції за смаком і звісно яйце. Ретельно вимішайте та відбийте фарш.

Крок 5

Сформуйте з фаршу котлети бажаного розміру та форми та обваляйте їх в попередньо приготованому просіяному борошні. Борошно можна замінити панірувальними сухарями.

Крок 6

Тим часом на вогні розігрійте сковорідку з рослинною олією і викладіть на неї котлети. Смажте до золотої скоринки з обох боків.

Крок 7

Після викладіть котлети в каструлю з антипригарним покриттям, налийте трішки водички та поставте на вогонь. Протягом 5-7 хвилин пропарьте котлети і можна подавати.

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