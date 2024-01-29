Рецепт котлет з радянської їдальні - ці смакота коштувала 11 копійок
Котлети з СРСР — це відома класична страва радянської кухні. Готується вона з соковитого фаршу, який загортають у шар сухарів чи борошно та смажать до золотистості. У розрізі котлети виходять соковитими та ніжними. Їх часто готують як доповнення до основного гарніру, наприклад, картопляного пюре, чи гречаної кашки. Ця страва є популярною у багатьох країнах колишнього СРСР та інших сусідніх країн.
Такі котлети часто можна зустріти в меню багатьох ресторанів і домашніх кухонь. Саме вони часто потрапляють до улюбленого вибору багатьох людей. Як ви могли помітити, назва "котлети з СРСР" є лише історичною назвою, і ніяк не пов'язана з політичними поглядами або певною епохою. Фокус підготував справжній рецепт тих самих котлети з СРСР.
Інгредієнти
- 800 грамів мʼясного фаршу;
- 150 грамів білого хліба;
- 70 мілілітрів молока;
- 1 велика цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- сіль, чорний перець – на смак;
- звичайне борошно або панірувальні сухарі для обвалення;
- рослинна олія – для смаження.
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Спосіб приготування
Крок 1
Для приготування краще всього обирати мʼясо свинини, однак за бажанням звісно можна і інші види мʼяса. Мʼясо нарізаємо на шматки та перекручуємо в мʼясорубці.
Крок 2
Шматки хліба замочуємо на 2 хвилин в молоці. Витискаємо молоко, а м'якушку відправляємо в мʼясорубку.
Крок 3
Через мʼясорубку також перепустіть велику цибулину та два зубчики часнику.
Крок 4
До готового фаршу додайте спеції за смаком і звісно яйце. Ретельно вимішайте та відбийте фарш.
Крок 5
Сформуйте з фаршу котлети бажаного розміру та форми та обваляйте їх в попередньо приготованому просіяному борошні. Борошно можна замінити панірувальними сухарями.
Крок 6
Тим часом на вогні розігрійте сковорідку з рослинною олією і викладіть на неї котлети. Смажте до золотої скоринки з обох боків.
Крок 7
Після викладіть котлети в каструлю з антипригарним покриттям, налийте трішки водички та поставте на вогонь. Протягом 5-7 хвилин пропарьте котлети і можна подавати.
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