Новий рік минув: як почистити святкові прикраси

Ймовірно, ви вже прибрали свою різдвяну ялинку, але якщо ви тільки готуєтеся до цього, то варто дізнатися, як доглядати за прикрасами. Адже ви хочете, щоб вони вас радували довго.

Перш ніж розбирати святковий декор, виконайте такі дії, щоб наступного року ваші улюблені прикраси виглядали так само святково. Оскільки ми показуємо різдвяні прикраси тільки кілька місяців на рік, більшість людей щосезону повторно використовують одні й ті самі прикраси. Незалежно від того, прикрашаєте ви свої будинки вінтажним декором, або щороку купуєте щось нове, приділіть час підтримці цих предметів у чистоті, і вони прослужать довгі роки. Як саме доглядати за новорічними прикрасами, пише BHG.

Прикраси завжди слід оглядати перед тим, як прибрати їх на зберігання, але за необхідності варто ретельно очистити кожен виріб. Це збереже вашу ялинку, декор і ностальгічні сімейні прикраси в найкращому стані. Від гірлянд до старовинних прикрас — дотримуйтесь цього простого керівництва, щоб навчитися чистити всі ваші особливі різдвяні прикраси.

Як почистити вінтажний різдвяний декор

Антикварні або сімейні реліквії святкового декору заслуговують на особливу увагу. Зрештою, це ті речі, які ви хочете зберегти надовго. Легке чищення м'якою тканиною (наприклад, серветкою для полірування ювелірних виробів) зазвичай є всім, що потрібно, перш ніж ховати прикраси в ящики.

Новорічна ялинка Фото: pexels.com

Хоча це і виснажливе завдання, використання маленького чистого пензлика для протирання кожної прикраси — вірний спосіб проникнути в будь-які затишні куточки і закутки. Для більш швидкого підходу спробуйте використовувати повітряний компресор, але не використовуйте його з делікатним декором.

Проконсультуйтеся з фахівцем: на жаль, більшість старовинних різдвяних прикрас не витримують впливу води, мила або інших рідких засобів для чищення. Для цих деталей слід використовувати тільки методи сухого чищення, і, можливо, в цьому випадку варто витратити час і зусилля на те, щоб використовувати тонкий, деталізований пензель. Якщо ви не знаєте, як почистити предмет декору, знайдіть місцевого фахівця з реставрації або антиквара, який або допоможе вам, або почистить його за вас.

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Як чистити різдвяні прикраси

Керамічні, порцелянові та пластикові прикраси можна чистити, нанісши на них суміш м'якого мила і води за допомогою ганчірки або навіть обережно вимивши вручну.

Аналогічним чином можна очистити скляні прикраси. Ви також можете розпорошити невелику кількість засобу для чищення скла на тканину й акуратно протерти ним скло, намагаючись не зачіпати опуклі прикраси та декор з інших матеріалів.

Новорічні прикраси Фото: Unsplash

Металеві прикраси, які починають тьмяніти, можна очистити невеликою кількістю ювелірного поліроля або сумішшю харчової соди і води.

Кришталеві, розписні та дерев'яні прикраси слід чистити тільки сухими методами, наприклад, за допомогою серветки для полірування ювелірних виробів або тонкого пензлика.

Як почистити штучну ялинку

Падаючі соснові голки і сік справжньої різдвяної ялинки, що капає, можуть ускладнити прибирання під час новорічного сезону. Але вам не потрібно турбуватися про її довговічність, на відміну від штучної версії. Це може бути досить дорогим вкладенням, тому, зробивши ці кроки перед тим, як прибрати різдвяну ялинку, ви зможете бути впевнені в її захисті.

Підготуйте ялинку до чищення: переконайтеся, що з неї знято всі прикраси, гірлянди і мішура, а також гірлянди, якщо ви їх додали. Якщо це попередньо освітлене дерево, переконайтеся, що світильники вимкнені від мережі та повністю охололи, перш ніж намагатися його почистити. Ви також можете розібрати різні секції, якщо вважаєте, що очищення буде простішим.

Протріть і пропилососьте дерево: починаючи зверху, акуратно протріть гілки сухою тканиною або ганчіркою з мікрофібри. Для видалення стійкого пилу і сміття використовуйте щілинну насадку пилососа, але будьте обережні з джерелами світла.

Особливий догляд за флокованими або білими різдвяними ялинками

Ніколи не використовуйте пилосос для очищення флокованого дерева, оскільки це може призвести до стирання штучного снігового пилу. Використовуйте суху або вологу тканину економно і дайте їй повністю висохнути перед зберіганням. Якщо у вас є біле дерево і ви помітили, що воно починає жовтіти, змішайте воду і білий оцет у пульверизаторі, розпиліть туди, де ви бачите зміну кольору, і дайте йому висохнути на сонці протягом цілого дня. Ви можете зробити додатковий крок і ретельно обернути гілки білою тканиною, перш ніж покласти дерево в сумку для зберігання.

Як очистити різдвяні прикраси з блискітками

Хоча вони і красиві на вигляд, прикраси та інший декор, покритий блискітками, створюють справжній безлад, і їх нелегко чистити.

Спочатку злегка очистіть деталі від пилу. Візьміть ганчірку з пір'я або м'якої тканини і злегка проведіть по прикрасі, щоб видалити пил з поверхні. Не натискайте сильно, оскільки блискітки можуть почати відшаровуватися. Якщо пил і сміття все ще залишаються, заплющте очі і подуйте на предмет або скористайтеся м'яким компресором, наприклад, призначеним для електроніки.

Як чистити гірлянди та вінки

Доброю новиною є те, що ви вже знаєте, як чистити штучну ялинку, і спосіб очищення штучних вінків, гірлянд і центральних елементів приблизно такий самий.

Новорічна ялинка Фото: pexels.com

Як і у випадку з деревом, ви можете просто взяти м'яку тканину і витерти пил зі штучних вічнозелених гілок. Замість використання вакуумної насадки для більш глибокого очищення спробуйте вдарити їх феном на низькій потужності, щоб здути сміття. Хоча дехто стверджує, що пластикові гірлянди та вінки можна мити, це може призвести до їхньої деформації, а також може бути небезпечним, особливо якщо врахувати, що в багато вінків уже інтегровані гірлянди.

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