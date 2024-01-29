Неймовірно смачний салат із картоплею пай: покроковий рецепт із відео

Перед подачею салат необхідно зверху прикрасити картоплею, зеленню та кукурудзою. Він однаково ефектно виглядатиме як на повсякденному столі, так і на святковому.

Смачний, яскравий салат із хрусткою картоплею пай стане прикрасою будь-якого столу. Як його приготувати, щоб порадувати гостей і близьких, розповіла кулінарна блогерка Крістіна Азізян.

Картопля пай, для тих, хто не знає, — це обсмажена у фритюрі дрібна хрустка картопляна соломка.

Салат із картоплею пай

Інгредієнти:

велика картопля — 2-3 шт;

варений або запечений буряк — 500-600 г;

яйця, зварені круто, — 2 шт;

консервована або варена кукурудза — 100 г;

часник — 1-2 зубчики (за бажанням);

зелень (кріп або петрушка);

майонез або сметана — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Картоплю протерти на тертці для корейської моркви або дуже тонко порізати соломкою. Замочити у воді, злити воду і добре промити від крохмалю, поки вода не стане прозорою. Підсушити за допомогою паперового рушника, щоб прибрати вологу, і посмажити в розігрітій рослинній олії, поки не підрум'яниться. Картопля пай готова, викласти її на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

Буряк натерти на крупній тертці, яйця порізати кубиками або теж потерти на тертці. Змішати буряк, яйця, кукурудзу, зелень, часник, пропущений через прес, більшу частину картоплі пай і майонез або сметану. Перед подачею салат прикрасити зверху частиною картоплі пай, кукурудзою та зеленню.

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