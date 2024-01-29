Боротьба з залисинами: лікування в домашніх умовах

Залисини на голові можуть бути причиною різних проблем з волоссям, таких як ламкість, випадання або свербіж. Це може бути викликано різними факторами, включаючи неправильний догляд за волоссям, сухе довкілля, незбалансоване харчування або медичні проблеми, такі як псоріаз.

Останнім часом це поширена проблема як у чоловіків так і жінок. Саме тому Фокус зібрав найпоширеніші народні методи, які можуть допомогти позбутися залисин на голові.

Суміш вітаміну А та Е і рицинове масло

Для настою, який допоможе покращити ріст волосся та позбутися залисин на голові варто з’єднати вітамін А, вітамін Е, індійську растину, імбир, розмарин та перець чилі. Все це підігріти на вогні, а після дати настоятися протягом доби. Після перелийте суміш у бутилочку з піпеткою. Наносити його варто на місця, де проблеми з волоссям, а після змивати теплою водою.

Масаж голови

Масаж голови також може покращити кровообіг, що сприяє зміцненню волосся та зменшенню залисин. Виконуйте м'які кругові рухи пальцями на шкірі голови.

Як правильно робити масаж голови показала косметолог Ольга Позднякова. Роблячи цей елементарний прийом, 2-3 рази на тиждень по три-пять хвилин, ви покращите ріст волосся та красу обличчя!

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Масляні обгортання

Нанесіть тепле масло на шкіру голови та залиште його на кілька годин або навіть на ніч. Потім ретельно змийте волосся шампунем.

Ромовий оцет

Змочіть вологу губку або рушник у ромовому оцті та нанесіть на залисину на голові на 15-20 хвилин. Потім добре змийте волосся водою.

Маски з трав

Використовуйте трав'яні маски для волосся, наприклад, з ромашки, алое вера або м'яти. Регулярне застосування таких масок може допомогти у зменшенні залисин..

Збалансоване харчування

Правильне харчування, багате на вітаміни та мінерали, може покращити стан волосся та шкіри голови. Споживайте багато фруктів, овочів, повноцінних зерен та білків.

Завжди рекомендується консультуватися з лікарем або фахівцем з догляду за волоссям перед використанням будь-яких методів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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