Усе, що є під рукою: рецепт швидкого перекусу (відео)

Готову страву потрібно трохи остудити після приготування, після чого порізати на порційні шматки та подавати на стіл. Її також можна брати з собою в дорогу або на роботу.

Коли немає бажання довго щось готувати або часу обмаль, рекомендуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук і приготувати швидкий перекус усього за 10 хвилин із лаваша, сиру та ковбаси. Він виходить дуже ситний і добре прибирає голод.

Швидкий перекус

Інгредієнти

лаваш — 1 упаковка (200 гр);

яйця — 3 шт;

твердий сир — 200 г;

ковбаса — 150 г;

помідор — 1 шт;

сіль, перець за смаком;

олія — 5 г.

Спосіб приготування:

З лаваша вирізати кола діаметром як дно сковорідки. Яйця збити із сіллю та перцем.

Змастити сковороду олією.

Половину яєчної маси вилити на пательню, зверху покласти лаваш, на нього — порізану кружальцями або четвертинками ковбасу, усе посипати сиром. Далі знову лаваш, потім помідори, порізані кільцями, сир, лаваш, ковбасу, сир і закрити все лавашем.

Зверху полити все яєчною масою, що залишилася, накрити сковорідку кришкою і тільки потім поставити все на помірний вогонь. Смажити близько п'яти хвилин з одного боку, після чого перевернути і стільки ж смажити з іншого.

Щойно закуска трохи охолоне, перекласти її на блюдо, порізати на порції та подавати на стіл.

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