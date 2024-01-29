Із шинкою та сиром. Як приготувати смачний пиріг за 5 хвилин

Мати козир у рукаві на кухні завжди корисно, особливо коли на вечерю приходять неочікувані гості. І цей пиріг неймовірно просто приготувати.

Завдяки простоті та швидкості приготування цей пиріг можна спекти ввечері, а вранці поснідати ним, або взяти з собою на роботу. Крім своєї практичності, це ще й дуже універсальний пиріг, адже в нього можна покласти багато інгредієнтів. І це практично ідеальний рецепт, коли у вас у холодильнику мало інгредієнтів і ви не знаєте, як їх поєднати. Як його приготувати, розповіли на сайті Primo Chef.

Ви можете обрати смачний варіант із шинкою, шпиком або салямі та кількома кубиками моцарели чи іншого сиру. Або ви можете приготувати вегетаріанську версію, замінивши м'ясне асорті овочами (морквою, помідорами чері, кабачками та баклажанами).

Пиріг із шинкою та сиром

Інгредієнти:

2 цілих яйця;

1 яєчний жовток;

250 г борошна;

250 мл молока;

60 г тертого пармезану;

1 пакетик дріжджів;

сіль за смаком;

перець за смаком;

оливкова олія за смаком;

1 невелика кулька моцарели;

шинка, або будь-яке готове м'ясо на ваш смак;

насіння кунжуту для декору.

Приготування нашого пікантного пирога ми починаємо зі збивання 2 цілих яєць і жовтка, продовжуючи перемішувати віночком, додаємо молоко, пармезан і оливкову олію.

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Як тільки всі інгредієнти добре перемішаються, додайте швидкорозчинні дріжджі та повільно всипте просіяне борошно.

Щойно ви отримали однорідну суміш, настав час додати обрані вами добавки, у нашому випадку моцарелу і м'ясне асорті.

Усе перемішайте і додайте сіль і перець у потрібних кількостях.

Остаточно перемішуємо нашу суміш і виливаємо її в роз'ємну форму діаметром 24 см, попередньо змащену олією і посипану борошном. Посипте пиріг кунжутом і випікайте близько 35-40 хвилин за температури 170°.

Зберігати пікантний пиріг можна в холодильнику 1-2 дні.

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