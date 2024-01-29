Англійська картопляна запіканка: новий рецепт популярної страви
Під час подачі запіканку можна посипати дрібно порубаною зеленню. Так вона буде ще смачнішою й ароматнішою.
Рецептів запіканки з картоплі існує дуже багато. Англійська картопляна запіканка — ще один спосіб приготувати цю страву. Рецептом поділилися в блозі "Рецепти щодня".
Англійська картопляна запіканка
Інгредієнти:
- картопля — 500 г;
- цибуля — 2 шт;
- сир — 150 г;
- вершкове масло — 250 г;
- сіль, перець, зелень — за смаком
Спосіб приготування:
Картоплю помити, нарізати кружальцями, цибулю — тонкими півкільцями або четвертинками. Сир натерти на крупній тертці.
У сковороді розігріти 60 г вершкового масла на середньому вогні. Обсмажити цибулю до м'якості, але не зарум'янювати, викласти на тарілку.
Потім додати ще 80-100 г олії, розтопити. Зняти сковороду з вогню. Викласти в неї шар із картоплі, злегка підсолити й поперчити, зверху викласти трохи цибулі й посипати сиром.
Повторюючи шари, зібрати всю запіканку так, щоб верхнім шаром виявилася картопля. Зверху додати невеликі шматочки олії, що залишилася.
Відправити в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 20-25 хвилин до м'якості овочів.
Під час подачі можна посипати зеленню.
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