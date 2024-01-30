За 45 хвилин: готуємо смачні панкейки
Панкейки — це млинці із США. Назва десерту складається з двох слів "pan" — пательня та "cake" — торт або тістечко.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як приготувати смачні панкейки. Рецептом безглютенового десерту відомий ресторатор ділиться на своєму сайті.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 3 яйця;
- 3 ст. л. цукру;
- 600 мл молока;
- 600 г рисового борошна;
- 150 г вершкового масла;
- 1,5 ч. л. розпушувача;
- 1 ч. л. солі;
- 150 мл меду для подачі.
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Для початку у великій мисці вінчиком змішуємо 3 яйця з 3-ма ст. л. цукру.
Додаємо молоко та мішаємо всі інгредієнти.
Невеликими порціями та ретельно розмішуючи, додаємо в миску 600 г рисового борошна, 1,5 ч. л. розпушувача та 1 ч. л. солі.
У мікрохвильовці або сотейнику розтоплюємо 150 г вершкового масла та додаємо його до тіста. Ще раз мішаємо суміш.
Після цього ставимо тісто в холодильник на 20 хв.
За допомогою половника виливаємо на розігріту суху пательню 1 порцію тіста. Смажимо з обох боків до золотавого відтінку (по 1-2 хв). При подачі можна полити медом або іншим топінгом.
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