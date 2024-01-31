Найчервоніша риба у світі: гравлакс із лосося з буряком

Солона червона риба з додаванням буряка виходить дуже смачною і ніжною, а готується легко і просто всього за добу.

Гравлакс — це солона червона риба, яку готують у Скандинавії, додаючи під час засолювання сирий або маринований буряк. Риба виходить насиченого червоного кольору і дуже ніжною на смак. Приготуйте гравлакс і вже за добу ви зможете подати до столу ефектну холодну закуску. Рецептом солоної червоної риби за скандинавським рецептом поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти:

риба — 1 кг;

морська сіль — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

тертий буряк (сирий або маринований) — 3 ст. л.;

кмин — 1 ч. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

білий бальзамічний оцет (за бажанням) — 0,5 ч. л.

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Приготування

Крок 1

Тушку червоної риби очистіть від луски, помийте, відріжте голову, хвіст і плавники. Зробіть надріз уздовж усієї спинки та відокремте філе від хребта. Для приготування гравлакса можна також використовувати вже філіровану рибу або стейки.

Крок 2

Озбройтеся пінцетом для риби і ретельно дістаньте дрібні кісточки. На смак вони, звісно, не вплинуть, але їсти рибу без кісток набагато приємніше і безпечніше.

Крок 3

Змішайте в мисці сіль, цукор і мелені спеції.

Крок 4

Сирий буряк натріть на середній тертці. За бажанням можна додати в нього буквально половину чайної ложечки білого бальзамічного оцту і дати постояти 5 хвилин. Додайте в буряк суміш спецій.

Крок 5

Втирайте суміш буряка і спецій у рибне філе з усіх боків.

Крок 6

Оберніть кожне філе харчовою плівкою. Краї не підгортайте, щоб сік, який виділиться під час засолювання, міг витікати.

Крок 7

Покладіть рибу у відповідну ємність, щоб філе рівно лежало на дні. Зверху покладіть обробну дошку, яка підходить за розміром, і притисніть невеликим вантажем (наприклад, літровою банкою з водою). Приберіть рибу в холодильник на добу.

Крок 8

Через 24 години дістаньте рибу з холодильника, промийте холодною кип'яченою водою і обсушіть паперовим рушником.

Крок 9

Готовий гравлакс наріжте тонкими скибочками і подавайте до столу.

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