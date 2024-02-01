Свинина Естофадо: філіппінський рецепт із бананами та соком ананаса (відео)
Якщо вам дісталися недостатньо стиглі банани — це чудовий привід приготувати свинину по-філіппінськи в кисло-солодкому соусі.
Естофадо — це печеня зі свинини, яку готують із додаванням напівстиглого банана в кисло-солодкому соусі з додаванням ананасового соку та соєвого соусу. Для приготування Естофадо найчастіше використовують свинячу грудинку, але ви можете взяти менш жирні частини свинини. Рецептом свинини Естофадо поділився канал Yummy Kitchen.
Інгредієнти:
- свиняча грудинка — 1 кг;
- банани (недозрілі) — 5 штук;
- ананасовий сік — 1 склянка;
- соєвий соус — 0,5 склянки;
- оцет білий винний або яблучний — 0,5 склянки;
- чорний мелений перець — 1 ч. л.;
- часник — 5 зубчиків;
- середня червона цибулина — 1 шт;
- вода — 1-2 склянки;
- коричневий цукор — 1/4 склянки;
- лавровий лист — 2 шт;
- олія рослинна — для смаження;
- перець чилі — за бажанням.
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Приготування
Крок 1
Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю рослинної олії на середньому вогні. Банани наріжте кружальцями та обсмажте їх до світло-коричневого кольору з обох боків. Викладіть обсмажені банани в окрему миску.
Крок 2
Збільште вогонь і на тій самій пательні обсмажте скибочки свинячої грудинки, доки вони не стануть хрусткими та золотисто-коричневими. Переверніть, щоб приготувати інший бік. Викладіть свинину в окрему миску.
Крок 3
Злийте приблизно половину жиру зі сковорідки та зменшіть вогонь. Додайте дрібно нарізані часник і цибулю, обсмажте їх кілька хвилин. Додайте свинячу грудинку назад у сковорідку і перемішайте.
Крок 4
Влийте ананасовий сік. Посипте перцем, потім додайте соєвий соус і оцет. Не перемішуйте протягом 2 хвилин.
Крок 5
Потім додайте трохи води, накрийте сковорідку кришкою і тушкуйте свинину до готовності. Час від часу помішуйте і перевіряйте, чи стала свинина м'якою.
Крок 6
Додайте лавровий лист і коричневий цукор. Готуйте кілька хвилин без кришки, поки соус не випарується.
Крок 7
Додайте смажені банани і червоний перець чилі, якщо любите гостру їжу. Акуратно перемішайте, готуйте ще 1-2 хвилини і вимкніть вогонь
Крок 8
Перекладіть естофадо зі свинини на сервірувальну тарілку і подавайте з вареним розсипчастим рисом.
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