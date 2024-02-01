Свинина Естофадо: філіппінський рецепт із бананами та соком ананаса (відео)

Якщо вам дісталися недостатньо стиглі банани — це чудовий привід приготувати свинину по-філіппінськи в кисло-солодкому соусі.

Естофадо — це печеня зі свинини, яку готують із додаванням напівстиглого банана в кисло-солодкому соусі з додаванням ананасового соку та соєвого соусу. Для приготування Естофадо найчастіше використовують свинячу грудинку, але ви можете взяти менш жирні частини свинини. Рецептом свинини Естофадо поділився канал Yummy Kitchen.

Інгредієнти:

свиняча грудинка — 1 кг;

банани (недозрілі) — 5 штук;

ананасовий сік — 1 склянка;

соєвий соус — 0,5 склянки;

оцет білий винний або яблучний — 0,5 склянки;

чорний мелений перець — 1 ч. л.;

часник — 5 зубчиків;

середня червона цибулина — 1 шт;

вода — 1-2 склянки;

коричневий цукор — 1/4 склянки;

лавровий лист — 2 шт;

олія рослинна — для смаження;

перець чилі — за бажанням.

Читайте також:

Рецепт горохового супу зі свининою

М'ясні зрази з яйцем і цибулею: рецепт нашвидкуруч, із простих продуктів

У мультиварці: рецепт плову зі свининою

Приготування

Крок 1

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю рослинної олії на середньому вогні. Банани наріжте кружальцями та обсмажте їх до світло-коричневого кольору з обох боків. Викладіть обсмажені банани в окрему миску.

Крок 2

Збільште вогонь і на тій самій пательні обсмажте скибочки свинячої грудинки, доки вони не стануть хрусткими та золотисто-коричневими. Переверніть, щоб приготувати інший бік. Викладіть свинину в окрему миску.

Крок 3

Злийте приблизно половину жиру зі сковорідки та зменшіть вогонь. Додайте дрібно нарізані часник і цибулю, обсмажте їх кілька хвилин. Додайте свинячу грудинку назад у сковорідку і перемішайте.

Крок 4

Влийте ананасовий сік. Посипте перцем, потім додайте соєвий соус і оцет. Не перемішуйте протягом 2 хвилин.

Крок 5

Потім додайте трохи води, накрийте сковорідку кришкою і тушкуйте свинину до готовності. Час від часу помішуйте і перевіряйте, чи стала свинина м'якою.

Крок 6

Додайте лавровий лист і коричневий цукор. Готуйте кілька хвилин без кришки, поки соус не випарується.

Крок 7

Додайте смажені банани і червоний перець чилі, якщо любите гостру їжу. Акуратно перемішайте, готуйте ще 1-2 хвилини і вимкніть вогонь

Крок 8

Перекладіть естофадо зі свинини на сервірувальну тарілку і подавайте з вареним розсипчастим рисом.

Свинина Естофадо

Читайте також:

Гавайські свинячі відбивні: соковите м'ясо з ароматними спеціями

Розкішна страва для святкового столу: корона зі свинячих реберець (фото)

Свинина в духовці з сиром і помідорами: рецепт смачної вечері