Кіш із беконом і сиром: рецепт французької страви на сніданок або вечерю
Чудовий кіш стане зіркою вашого столу. Він досить простий у приготуванні та дуже ситний, завдяки чому завоював свою популярність.
Кіш з беконом, сиром і зеленою цибулею — це чудова французька страва, яка чудово підійде як для сніданку, так і для вечері. Повітряне тісто, ароматна начинка — справжня насолода для гурманів, повідомляє Taste of Home.
Інгредієнти:
- листкове тісто — 1 упаковка;
- бекон — 150 г;
- твердий сир (наприклад, Чеддер) — 100 г;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- яйця — 4 шт;
- вершки (20-30%) — 200 мл;
- мускатний горіх — дрібка;
- сіль, перець — за смаком.
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Приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Розкачайте листкове тісто і покладіть у форму для запікання, зробіть бортики.
- Проткніть тісто виделкою в декількох місцях і запечіть "наосліп" близько 10 хвилин.
- Бекон наріжте невеликими шматочками й обсмажте до хрусткого стану.
- Зелену цибулю дрібно наріжте. Твердий сир натріть на крупній тертці.
- На попередньо підготовлене тісто викладіть обсмажений бекон.
- Зверху розподіліть зелену цибулю і посипте тертим сиром.
- У мисці збийте яйця з вершками. Додайте мускатний горіх, сіль і перець.
- Ретельно перемішайте. Залийте суміш яєць і вершків на начинку в тісті.
- Поставте форму в духовку і запікайте близько 25-30 хвилин, поки заливка не застигне.
Кіш із беконом, сиром і зеленою цибулею готовий! Подавайте його теплим або остиглим.
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