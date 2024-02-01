Тарталетки з печерицями та сиром у духовці: простий рецепт гарячої закуски

Тарталетки з печерицями безсумнівно потішать вас і ваших гостей своїм чудовим смаком та елегантним виглядом.

Тарталетки з печерицями та сиром — це вишукана і легка страва, яка чудово підійде як для святкового застілля, так і для затишної сімейної вечері. Простота приготування і чудовий смак обов'язково сподобаються вашим гостям, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

готове тісто для тарталеток — 12 шт;

печериці — 200 г;

твердий сир — 100 г;

вершкове масло — 30 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

вершки (10-15%) — 50 мл;

зелень петрушки — для прикраси;

сіль, перець — за смаком.

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Приготування:

Цибулю дрібно наріжте. Печериці наріжте невеликими шматочками. Твердий сир натріть на дрібній тертці. У сковороді розтопіть вершкове масло. Обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте печериці. Смажте до повного випаровування рідини, посоліть і поперчіть за смаком. Розігрійте духовку до 180°C. Викладіть печериці з цибулею в тарталетки. Зверху залийте трохи вершків і посипте тертим сиром. Випікайте тарталетки в духовці близько 15-20 хвилин до золотистої скоринки. Готові тарталетки прикрасьте свіжою зеленню петрушки. Подавайте їх гарячими або в теплому вигляді.

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