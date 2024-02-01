Що категорично не можна змивати в раковину: не всі господині це знають
Будьте уважні до того, що ви змиваєте в раковину. Пам'ятайте, що деякі речі можуть призвести до дорогого ремонту і негативно позначаться на екології.
Скидання відходів у раковину здається легким і зручним способом позбутися сміття. Однак, не всі знають, що деякі речі можуть серйозно нашкодити не тільки вашій сантехніці, а й навколишньому середовищу, повідомляє УНІАН.
Розглянемо, що категорично не можна змивати в раковину:
1. Кавова гуща.
Кавова гуща може накопичуватися в трубах, утворюючи засмічення.
2. Жири та олії.
Жирні речовини застигають у трубах, створюючи перешкоди для води.
3. Овочеві та фруктові шкірки.
Тонкі шкірки можуть легко застрявати в сливі, спричиняючи засмічення.
4. Ліки.
Змивання ліків призводить до їх потрапляння у водні системи, що може нашкодити водній флорі та фауні.
5. Будівельні матеріали.
Пісок, цемент та інші будівельні матеріали можуть затвердіти в трубах.
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6. Крупи та макаронні вироби.
Ці продукти розширюються у воді й можуть спричинити засмічення.
7. Паперові рушники та вологі серветки.
Незважаючи на те, що вони здаються такими, що розкладаються, вони можуть створити серйозні засмічення.
8. Фарби та розчинники.
Хімічні речовини у фарбах можуть завдати шкоди водному середовищу.
9. Яєчна шкаралупа.
Дрібні частинки шкаралупи здатні накопичуватися в трубах.
10. Волосся.
Волосся утворює грудки, які можуть заблокувати водовідведення.
Завжди краще викидати тверді відходи у відро для сміття і поводитися з рідкими відходами з розумом. Ваш вибір може допомогти зберегти ваш будинок і навколишнє середовище в безпеці.
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