Яблучний пиріг на манці: простий рецепт домашньої випічки
Яблучний пиріг ідеально підходить для частування в холодні зимові вечори. Подавайте його теплим із чашкою ароматного чаю або кави.
Яблука є в кожному домі і це чудовий привід спекти ароматний пиріг. Додавання манки надає випічці особливої текстури і робить її більш ситною. Спробуйте цей простий рецепт домашнього яблучного пирога з манкою, пише Say7.
Інгредієнти:
- яблука — 4 середніх;
- цукор — 150 г;
- борошно — 150 г;
- манна крупа — 100 г;
- розпушувач тіста — 1 ч.л.;
- яйця — 3 шт;
- вершкове масло — 100 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- кориця — за смаком;
- сіль — щіпка.
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Приготування:
Крок 1. Почніть із підготовки яблук. Очистіть їх від шкірки, видаліть серцевину і наріжте тонкими скибочками. Посипте яблука корицею та ванільним цукром.
Крок 2. У мисці змішайте борошно, манну крупу, цукор, розпушувач і дрібку солі.
Крок 3. В іншій мисці збийте яйця до пишності. Додайте розтоплене вершкове масло і добре перемішайте.
Крок 4. З'єднайте сухі інгредієнти з яєчною сумішшю. Тісто має вийти густим.
Крок 5. Викладіть половину тіста в змащену маслом форму. Зверху рівномірно розподіліть яблучні скибочки.
Крок 6. Потім накрийте яблука тістом, що залишилося.
Крок 7. Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 180°C духовці близько 40 хвилин до золотистої скоринки.
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