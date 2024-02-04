Малиново-мигдалеві смужки: простий рецепт ароматного печива
Пісочне печиво чудово поєднується з чашкою ароматного чаю або кави. Подавайте печиво остиглим, прикрасивши зверху цукровою пудрою для більшої вишуканості.
Пісочне печиво з малиною та мигдалем — це вишукане та смачне частування, що ідеально підходить для домашнього чаювання. Хрустка текстура, яскравий смак малини й аромат мигдалю роблять це печиво незабутнім. Спробуйте приготувати його за цим простим рецептом, пише Taste of Home.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне — 200 г;
- вершкове масло — 100 г;
- цукрова пудра — 80 г;
- яйце (жовток) — 1 шт.;
- малина (свіжа, заморожена або варення) — 100 г;
- мигдаль (пластівці) — 50 г;
- ванільний екстракт — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка.
Читайте також:
Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона: рецепт ароматної випічки
Вівсяне печиво з журавлиною: простий рецепт ароматної випічки
Печиво з мигдальними пластівцями: рецепт ароматної та простої випічки
Приготування:
Крок 1. Змішайте борошно, сіль і цукрову пудру. Додайте м'яке вершкове масло та замісіть розсипчасте тісто.
Крок 2. Вбийте в тісто жовток, мигдальні пластівці та ванільний екстракт, замісіть однорідне пісочне тісто.
Крок 3. Розкачайте тісто в пласт завтовшки близько 5 мм. Наріжте тісто на смужки шириною близько 2 см.
Крок 4. Використовуючи дерев'яну ручку ложки, зробіть заглиблення в центрі кожного прямокутника. На кожну смужку тіста викладіть по кілька ягід малини або трохи малинового варення.
Крок 5. Випікайте печиво в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 15-20 хвилин до золотистого кольору.
Читайте також:
Печиво з мигдальними пластівцями
Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона
Рецепт печива "Мигдальне задоволення"